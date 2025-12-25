Lạc Hồng 900 LX - SUV 'chủ tịch' tại triển lãm Vietnam Mobility Show

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - Triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - do VnExpress tổ chức, vào cửa tự do, diễn ra trong ba ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Lạc Hồng 900 LX sẽ được hãng trưng bày và giới thiệu chi tiết đến công chúng, trong suốt ba ngày diễn ra triển lãm. Tại khu trưng bày, đại diện thương hiệu Lạc Hồng sẽ chia sẻ với công chúng thông tin chi tiết về sản phẩm, quá trình nghiên cứu, phát triển, cũng như những ý niệm mà hãng muốn gửi gắm vào dòng xe cao cấp này.

SUV điện hạng sang Lạc Hồng 900 LX trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

Lạc Hồng được định vị là dòng ôtô hạng sang đầu tiên của Việt Nam, khai sinh từ những nét văn hóa bản địa, các chi tiết đều mang dấu ấn của nền văn minh Đông Sơn lâu đời, ý chí hướng về cội nguồn. Logo mạ vàng đặt nổi trên nắp capô mang hình tượng chim Lạc sải cánh. Lưới tản nhiệt cỡ lớn lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre. Tổng thể phần đầu xe gợi nhắc đến hình ảnh trống đồng Đông Sơn trong văn hóa người Việt.

Phiên bản Lạc Hồng 900 LX xuất hiện lần đầu với tông màu ngoại thất đen bóng, điểm nhấn là một số chi tiết mạ vàng thủ công ở logo và tay nắm cửa. Nội thất được hãng trang bị các vật liệu cao cấp như gỗ Golden Nanmu, da Nappa và một số chi tiết mạ vàng. Điểm đặc biệt, xe có không gian khoang hành khách riêng biệt với vách ngăn ốp gỗ Golden Nanmu, rèm và vách kính cách âm điều khiển điện. Tài xế có thể liên lạc với khoang cabin phía sau thông qua nút bấm điện đàm.

Không gian hàng ghế phía sau gồm hàng loạt tiện nghi, vật liệu cao cấp. Ảnh: Tuấn Vũ

Hàng ghế sau thiết kế theo phong cách hạng thương gia có sưởi ấm và làm mát. Ghế chỉnh điện độc lập 10 hướng, nhớ hai vị trí, tựa lưng có thể hạ thấp, bệ tỳ bắp chân. Gối ôm và tựa đầu thêu logo chữ V màu vàng. Xe bọc da và trang trí chỉ khâu màu vàng tương phản. Dàn âm thanh 13 loa Audison được hãng chế tác dành riêng cho Lạc Hồng 900 LX, đi kèm loa siêu trầm và ampli rời.

Lạc Hồng 900 LX bản tiêu chuẩn lắp hai môtơ điện 150 kW ở mỗi trục, cho tổng công suất 300 kW (402 mã lực), mô-men xoắn cực đại 620 Nm, dung lượng pin 123 kWh, trọng lượng 3.035 kg, quãng đường di chuyển 595 km. Xe ra mắt lần đầu trong dịp Đại lễ 80 năm Quốc khánh Việt Nam, được hãng bàn giao cho Bộ Ngoại giao, gồm 2 chiếc chống đạn và 10 chiếc tiêu chuẩn.

Logo mạ vàng đặt nổi ở phần đầu xe, mang hình tượng chim Lạc sải cánh. Ảnh: Tuấn Vũ

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xe, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng. Cả gia đình có thể cùng nhau giải trí, xả stress cuối tuần với những hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km xung quanh triển lãm, khu vực trò chơi và những góc ẩm thực hấp dẫn.

