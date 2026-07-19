5 loại trái cây giàu canxi

Canxi đóng vai trò thiết yếu trong quá trình hình thành xương, răng, đồng thời hỗ trợ hoạt động của cơ bắp, thần kinh và tim mạch. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), sữa và các chế phẩm từ sữa vẫn là nguồn cung cấp canxi tốt nhất cho trẻ. Tuy nhiên, một số loại trái cây cũng chứa canxi tự nhiên, kết hợp với vitamin C, kali và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ sức khỏe xương khi được đưa vào chế độ ăn cân đối.

Dưới đây là 5 loại trái cây cha mẹ nên bổ sung vào thực đơn của trẻ.

Đu đủ

Theo Healthy Children, đu đủ là loại trái cây quen thuộc, dễ ăn và giàu dưỡng chất, cung cấp khoảng 20 mg canxi trong 100 g. Mặc dù không phải nguồn canxi dồi dào như sữa hay các chế phẩm từ sữa, đu đủ vẫn góp phần bổ sung khoáng chất này vào chế độ ăn hàng ngày của trẻ.

Bên cạnh đó, đu đủ rất giàu vitamin C, vitamin A, folate và chất xơ. Vitamin C hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen - thành phần quan trọng trong cấu trúc xương, sụn và mô liên kết, trong khi vitamin A giúp duy trì thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ quá trình tăng trưởng của trẻ. Cha mẹ có thể cho trẻ ăn đu đủ chín trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua để tăng giá trị dinh dưỡng.

Đu đủ là một trong những thực phẩm rất giàu canxi, ngon ngọt, dễ ăn với trẻ nhỏ. Ảnh: Shutterstock.

Cam

Cam không phải là loại quả có hàm lượng canxi quá cao nhưng vẫn là lựa chọn tốt cho trẻ nhờ chứa khoảng 40-45 mg canxi trong mỗi 100 g quả tươi. Điểm nổi bật của cam là rất giàu vitamin C, giúp cơ thể tăng cường tổng hợp collagen - thành phần quan trọng trong cấu trúc xương, sụn và dây chằng. Vitamin C cũng hỗ trợ hấp thu một số dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Cam có thể được dùng dưới dạng quả tươi hoặc nước ép nguyên chất. Tuy nhiên, cha mẹ nên hạn chế thêm đường khi chế biến.

Ổi

Ổi là một trong những loại trái cây giàu canxi, đồng thời rất quen thuộc và được nhiều trẻ yêu thích. Trong 100 g ổi có khoảng 18 mg canxi, góp phần bổ sung khoáng chất cần thiết cho quá trình phát triển xương và răng của trẻ.

Không chỉ vậy, ổi còn nổi tiếng với hàm lượng vitamin C rất cao, vượt xa nhiều loại trái cây phổ biến khác. Vitamin C giúp cơ thể tăng cường sản xuất collagen - thành phần quan trọng cấu tạo nên xương, sụn và mô liên kết. Bên cạnh đó, ổi còn cung cấp kali, chất xơ và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Cha mẹ có thể cho trẻ ăn ổi chín trực tiếp, làm sinh tố hoặc cắt thành từng miếng nhỏ. Với trẻ nhỏ, nên chọn ổi chín mềm hoặc lọc bỏ phần hạt cứng để hạn chế nguy cơ hóc.

Mâm xôi đen

Mâm xôi đen không chỉ giàu chất chống oxy hóa mà còn cung cấp khoảng 40-45 mg canxi trong mỗi cốc quả tươi. Loại quả này còn chứa vitamin C, vitamin K và mangan - những dưỡng chất góp phần duy trì mật độ xương và hỗ trợ quá trình phát triển của trẻ.

Mâm xôi có thể ăn trực tiếp, làm sinh tố hoặc kết hợp với sữa chua không đường để tạo thành bữa phụ bổ dưỡng.

Kiwi

Kiwi là loại trái cây quen thuộc, chứa khoảng 30-35 mg canxi trong 100 g cùng lượng vitamin C rất dồi dào. Ngoài việc hỗ trợ sức khỏe xương, kiwi còn cung cấp chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón ở trẻ. Vị chua ngọt tự nhiên của kiwi cũng khiến nhiều trẻ yêu thích.

Cha mẹ nên chọn kiwi chín mềm và cắt thành miếng nhỏ để trẻ dễ ăn hơn.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn