Tổ chức lại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò được bàn giao về UBND tỉnh quản lý. Từ ngày 14/11/2024, UBND tỉnh đã tiếp nhận nguyên trạng và giao Sở Y tế trực tiếp quản lý và tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ như trước đây. Bệnh viện Y học cổ truyền thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại cho nhân dân trong và ngoài tỉnh. Việc sáp nhập Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò vào Bệnh viện Y học cổ truyền là thực sự cần thiết.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, sáp nhập nguyên trạng Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò vào Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, bao gồm: Đất đai, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động hiện có theo quy định của pháp luật. Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An chịu trách nhiệm kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy; sắp xếp, bố trí, điều động, quản lý, sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, nhằm phát huy hiệu quả công tác khám, chữa bệnh. Thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định, hướng dẫn của pháp luật và cơ quan quản lý chuyên ngành.

Sau sáp nhập, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế Nghệ An; là Bệnh viện hạng I cấp cơ bản, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An. Có chức năng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền của các cơ sở đào tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu; Thực hiện dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng theo quy định của pháp luật.

Phương án sáp nhập tổ chức bộ máy thực hiện như sau: Sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò vào Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện Y học cổ truyền. Sáp nhập Phòng Kinh doanh - Dịch vụ của Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò vào Trung tâm dịch vụ tổng hợp của Bệnh viện Y học cổ truyền. Giải thể Phòng Tổ chức - Hành chính của Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò; chuyển chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực tổ chức về phòng Tổ chức cán bộ và chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực hành chính về Phòng Hành chính quản trị của Bệnh viện Y học cổ truyền. Giải thể Khoa Điều dưỡng của Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò, chuyển chức năng, nhiệm vụ về các khoa lâm sàng của Bệnh viện Y học cổ truyền.

Sau khi sáp nhập, tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền gồm các phòng chức năng: Kế hoạch tổng hợp - Công nghệ thông tin; Tổ chức cán bộ; Điều dưỡng; Tài chính kế toán; Hành chính quản trị; Quản lý chất lượng và Công tác xã hội; Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến; Vật tư thiết bị y tế. Trung tâm dịch vụ tổng hợp.

Cơ sở 1 gồm các khoa: Khám bệnh đa khoa 01; Nội A; Nội B; Châm cứu Dưỡng sinh; Nội Nhi; Ngoại tổng hợp; Nội Phụ; Phục hồi chức năng 01; Ngũ quan; Cận lâm sàng 01; Dược 01; Kiểm soát, nhiễm khuẩn; Dinh dưỡng. Cơ sở 2 gồm các khoa: Khám bệnh đa khoa 02; Lão; Phục hồi chức năng 02; Nội tổng hợp; Cận lâm sàng 02; Dược 02.

Sau khi sáp nhập Bệnh viện Y học cổ truyền có 1.050 giường bệnh. Lãnh đạo bệnh viện gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Trước mắt, sau sáp nhập Bệnh viện Y học cổ truyền có Giám đốc và không quá 04 Phó Giám đốc. Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định sáp nhập, phải có phương án sắp xếp, bố trí số lượng cấp phó đảm bảo đúng theo quy định hiện hành và theo phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và các chức danh khác được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp theo quy định hiện hành.

Biên chế và số lượng người làm việc của Bệnh viện Y học cổ truyền được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, đề án vị trí việc làm và phù hợp với Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Bệnh viện do UBND tỉnh phê duyệt. Khi sáp nhập, Bệnh viện Y học cổ truyền tiếp nhận nguyên trạng 19 người của Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò và sắp xếp, bố trí công việc phù hợp. Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức, hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý hiện hành.

