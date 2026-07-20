Không phải loại trái cây nào cũng nên ăn cùng nhau: 5 cách kết hợp dễ khiến hệ tiêu hóa "biểu tình"

Salad trái cây chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng cho cơ thể. Vì vậy, nhiều người có thói quen cắt nhiều loại quả khác nhau để làm salad hoặc sinh tố với mong muốn bổ sung dinh dưỡng toàn diện.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Toàn Thị Ngọc Ánh, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết mỗi loại trái cây có đặc tính tiêu hóa khác nhau. Có loại giàu axit, có loại chứa nhiều tinh bột, nhiều nước hoặc có vị ngọt tự nhiên. Khi kết hợp không phù hợp, quá trình tiêu hóa có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến lên men trong dạ dày và gây cảm giác khó chịu.

Dưa nên ăn riêng thay vì trộn chung

Dưa hấu, dưa lưới và các loại dưa khác chứa lượng nước lớn nên được tiêu hóa rất nhanh.

Nếu ăn cùng những loại trái cây cần nhiều thời gian phân giải hơn, thức ăn có thể bị lưu lại trong dạ dày lâu hơn bình thường, làm tăng nguy cơ đầy bụng, chướng hơi hoặc rối loạn tiêu hóa.

Theo khuyến cáo, các loại dưa nên được dùng riêng và cách những loại trái cây khác hoặc bữa ăn chính khoảng 30 phút.

Trái cây giàu tinh bột và giàu protein không phải "cặp đôi" lý tưởng

Chuối là loại quả chứa nhiều tinh bột, trong khi bơ, ổi, kiwi hay mâm xôi lại có hàm lượng protein thực vật cao hơn.

Khi hai nhóm thực phẩm này được tiêu thụ cùng lúc, hệ tiêu hóa phải đồng thời tiết ra nhiều loại enzyme khác nhau để xử lý tinh bột và protein. Điều này có thể khiến quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn, gây cảm giác nặng bụng hoặc lên men trong dạ dày.

Trái cây chua kết hợp trái cây ngọt dễ gây khó chịu

Cam, bưởi, dâu tây hay táo thuộc nhóm trái cây có tính axit, trong khi chuối và nho khô lại chứa lượng đường tự nhiên cao.

Việc kết hợp hai nhóm này có thể làm thay đổi môi trường pH trong dạ dày, từ đó gây buồn nôn, đầy hơi hoặc rối loạn tiêu hóa ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Một số trường hợp còn xuất hiện cảm giác mệt mỏi hoặc đau đầu sau khi ăn.

Đu đủ và chanh là sự kết hợp nên hạn chế

Đây đều là hai loại trái cây giàu dinh dưỡng khi dùng riêng, nhưng chuyên gia khuyến cáo không nên kết hợp trong salad hoặc nước ép.

Theo thông tin được chia sẻ, sự kết hợp này có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng hemoglobin, làm tăng nguy cơ thiếu máu và không phù hợp với trẻ nhỏ do hệ tiêu hóa còn chưa hoàn thiện.

Có nên trộn trái cây với rau?

Bên cạnh việc phối hợp các loại trái cây với nhau, việc kết hợp trái cây và rau trong cùng một món ăn cũng cần được cân nhắc.

Nguyên nhân là trái cây chứa nhiều đường tự nhiên, trong khi rau lại giàu chất xơ và có thời gian tiêu hóa khác biệt. Một số công thức như cam với cà rốt hoặc dứa với dưa leo có thể khiến dạ dày tăng tiết axit, gây đầy hơi hoặc khó chịu sau khi ăn.

Ăn trái cây đúng cách quan trọng không kém chọn đúng loại

Ngoài việc tránh những cặp thực phẩm không phù hợp, chuyên gia cũng lưu ý không nên ăn quá nhiều trái cây trong thời gian ngắn vì lượng đường và chất xơ lớn có thể khiến đường ruột bị quá tải.

Thời điểm phù hợp để ăn trái cây là cách bữa chính khoảng 1 đến 2 giờ. Đồng thời, nên ưu tiên trái cây tươi thay vì các sản phẩm chế biến sẵn hoặc bảo quản quá lâu.

Tác giả: Ánh Dương (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn