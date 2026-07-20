Bắt quả tang đối tượng người nước ngoài vận chuyển 3.200 viên ma túy tổng hợp qua biên giới

Đối tượng Xồng Nhìa Xênh cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: BĐBP Nghệ An cung cấp)

Ngày 20/7, Đồn Biên phòng Na Loi (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và các lực lượng liên quan tiếp tục mở rộng điều tra Chuyên án NA 126.3, làm rõ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát BĐBP NghệAn phát hiện một số đối tượng có biểu hiện mang ma túy từ Lào vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch để bán kiếm lời, Chuyên án NA 126.3 được xác lập để đấu tranh triệt xóa.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 20h15 ngày 18/7, tại bản Piêng Pèn, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, lực lượng Đồn Biên phòng Na Loi và Phòng Nghiệp vụ đồng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Lý phát hiện, bắt quả tang đối tượng Xồng Nhìa Xênh (SN 1995, trú tại bản Huồi Pá, xã Dương, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 16 gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, với khoảng 3.200 viên.

Tại CQĐT, Xồng Nhìa Xênh khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ bên kia biên giới sang Việt Nam để tiêu thụ kiếm lời. Khi vừa đưa số ma túy vào khu vực bản Piêng Pèn thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng liên quan, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngô Toàn



Nguồn tin: baophapluat.vn