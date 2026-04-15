Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: 62 năm tự hào và khát vọng vươn xa

Dấu son từ hành trình vượt khó

Ngày 16/4/1964, Bệnh xá Đông y dân lập quốc trợ – tiền thân của Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An – được thành lập trong bối cảnh đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Giữa muôn vàn thiếu thốn về cơ sở vật chất, thuốc men, nhân lực; giữa những đợt sơ tán tránh bom và những tháng ngày vừa cứu chữa bệnh nhân vừa đối mặt hiểm nguy, các thế hệ cán bộ y tế đầu tiên vẫn kiên trung bám trụ, giữ trọn lời thề người thầy thuốc.

Từ 10 giường bệnh sơ khai, sau nhiều lần đổi tên, chuyển địa điểm và từng bước mở rộng quy mô, bệnh viện hôm nay đã phát triển thành bệnh viện hạng I tuyến tỉnh với 1.150 giường bệnh kế hoạch, là một trong những cơ sở y học cổ truyền có quy mô lớn hàng đầu cả nước.

Lãnh đạo bệnh viện trực tiếp đi buồng, giám sát hoạt động chuyên môn và thăm hỏi người bệnh.

Hơn sáu thập kỷ đi qua là hành trình được viết nên bằng tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến lặng thầm của biết bao thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động – những con người đã góp phần tạo dựng nên một thương hiệu y tế uy tín của ngành y tế Nghệ An.

Kết hợp tinh hoa y học cổ truyền với thành tựu y học hiện đại

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã lựa chọn hướng đi chiến lược mang tính đột phá: phát triển chuyên môn trên nền tảng kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền và y học hiện đại.

Nếu y học cổ truyền là tinh hoa được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc thì y học hiện đại chính là công cụ để nâng cao độ chính xác, hiệu quả và tính khoa học trong chẩn đoán, điều trị. Sự giao thoa ấy đang được bệnh viện hiện thực hóa bằng mô hình khám chữa bệnh toàn diện, hiện đại và chuyên sâu.

Hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hỗ trợ nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.

Bên cạnh việc phát huy thế mạnh các phương pháp điều trị truyền thống như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ, thủy châm, dùng thuốc y học cổ truyền…, bệnh viện đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại và triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu như: siêu âm Doppler tim, từ trường xuyên sọ, oxy cao áp, sóng xung kích, kéo giãn cột sống, điện châm đa năng, kích thích nói – nuốt, trị liệu nhiệt nóng lạnh, từ rung nhiệt…

Việc ứng dụng đồng bộ các kỹ thuật tiên tiến không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giúp mở rộng khả năng tiếp cận những ca bệnh khó, phức tạp, nhất là trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh, phục hồi chức năng sau tai biến… Chính sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại đã tạo nên bản sắc riêng, là nền tảng để Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống y tế khu vực và cả nước.

Lấy người bệnh làm trung tâm – Lấy chất lượng làm nền tảng

Xác định con người là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững, bệnh viện đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Từ 210 cán bộ năm 2010, đến nay bệnh viện đã có 656 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó 95% có trình độ đại học và sau đại học, với hàng chục tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I.

Cùng với đó, bệnh viện thường xuyên tổ chức đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật, hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến Trung ương; duy trì vai trò là cơ sở thực hành lâm sàng cho nhiều trường đại học, cao đẳng y dược trong cả nước.

Chất lượng bệnh viện ngày càng được nâng cao rõ nét. Nếu năm 2019 điểm chất lượng bệnh viện chỉ đạt 2,19 thì đến năm 2025 điểm đánh giá chất lượng bệnh viện đạt 4,16/5 điểm, thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc trong hệ thống bệnh viện y học cổ truyền.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoàn thiện bệnh án điện tử, nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, xây dựng môi trường bệnh viện văn minh – thân thiện tiếp tục được triển khai đồng bộ, tạo nên hình ảnh một bệnh viện hiện đại, chuyên nghiệp và nhân văn.

Bứt phá trong phát triển dược học cổ truyền

Một trong những dấu ấn nổi bật của bệnh viện là chiến lược phát triển song hành cả hai lĩnh vực “y” và “dược”, từng bước hiện đại hóa công tác sản xuất thuốc y học cổ truyền.

Bệnh viện đã đầu tư hệ thống dây chuyền chế biến, bào chế, chiết xuất thuốc hiện đại, đồng bộ, xây dựng quy trình sản xuất khép kín, bảo đảm chuẩn hóa và an toàn. Hiện nay, bệnh viện tự chế biến trên 90% dược liệu, sản xuất 45 mặt hàng thuốc từ dược liệu, công suất khoảng 200 kg thuốc/ngày, đáp ứng hiệu quả nhu cầu điều trị nội viện.

Nhiều kỹ thuật mới được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Nhiều bài thuốc đã được nghiên cứu, cải tiến và bào chế thành các dạng hiện đại như thuốc sắc đóng túi, thuốc hoàn, cao lỏng, thuốc xông, thuốc ngâm…, góp phần nâng cao tính tiện dụng, an toàn và hiệu quả điều trị, đồng thời gìn giữ, phát huy giá trị tinh hoa y học dân tộc trong điều kiện mới.

Vươn tầm bệnh viện tuyến cuối khu vực

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đang triển khai nhiều dự án chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển và nâng tầm hệ thống. Việc hình thành Cơ sở 2 sau sáp nhập Trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Cửa Lò cùng kế hoạch đầu tư các dự án hạ tầng quy mô lớn tại Cơ sở 1 đang mở ra nền tảng vững chắc để bệnh viện từng bước hoàn thiện mô hình bệnh viện hiện đại, chuyên sâu, đa chức năng.

Mục tiêu chiến lược được xác định rõ: xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An trở thành Bệnh viện Đa khoa Y Dược cổ truyền tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ, giữ vai trò trung tâm chuyên sâu về khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

62 năm là một hành trình đủ dài để tạo dựng truyền thống, bản lĩnh và thương hiệu. Nhưng với Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, đó chưa phải điểm dừng mà là nền tảng cho một chặng đường phát triển mới – mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn và chuyên sâu hơn.

Với nền tảng được hun đúc qua nhiều thế hệ, cùng chiến lược phát triển đúng hướng và khát vọng không ngừng vươn lên, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Bệnh viện Đa khoa Y Dược cổ truyền tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ – xứng đáng là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của nhân dân và niềm tự hào của ngành y tế Nghệ An.

Tác giả: Quốc Khánh - San Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn