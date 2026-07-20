Học sinh ở Cà Mau bị hủy điểm 10 tốt nghiệp do sử dụng điện thoại

Sự việc bắt nguồn từ một số bài đăng trên mạng xã hội, tố một học sinh trường THPT Hồ Thị Kỷ dùng điện thoại trong buổi thi tốt nghiệp THPT môn Văn và Toán (ngày 11/6). Nhiều thí sinh khác nhìn thấy nhưng không dám báo với giám thị. Sau đó, có người báo với trường nên hôm sau nam sinh này bị thu điện thoại.

Bài đăng trên mạng tố nam sinh trường THPT Hồ Thị Kỷ dùng điện thoại trong phòng thi (ảnh chụp màn hình).

Điểm thi được công bố hôm 1/7. Người đăng bài cho biết nam sinh được 10 điểm Toán, 6 điểm Văn, Lý và Hóa lần lượt 4,1 và 5,85 điểm.

Theo ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, khi biết tin, Sở lập tức xác minh sự việc. Quá trình làm việc, nam sinh thừa nhận có dùng điện thoại trong giờ thi Toán.

Về công tác tổ chức thi, tường trình của Hiệu trưởng, Hiệu phó nhà trường cùng các cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi cho hay không có dấu hiệu bất thường như mạng xã hội phản ánh (!?).

Trường THPT Hồ Thị Kỷ cho biết kết quả học tập môn Toán của nam sinh ở lớp 10, 11, 12 lần lượt là 8,5 - 9,3 và 9. Nam sinh cũng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường dự thi cấp tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau xác nhận nam sinh được 10 điểm Toán và cho biết sẽ báo cáo vụ việc với UBND tỉnh, xử lý thí sinh vi phạm, cũng như các cán bộ coi thi và những người liên quan.

Theo quy chế thi, điện thoại là vật dụng bị cấm. Thí sinh lớp 12 vi phạm bị hủy kết quả, coi như trượt tốt nghiệp.

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân