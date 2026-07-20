Loạt địa phương đầu tiên miễn phí sách giáo khoa

Đến năm 2030, cả nước hoàn thành việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Theo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung, kể từ ngày 1/1/2026, toàn quốc sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo lộ trình, học sinh cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa bắt đầu từ năm học 2029-2030.

Chính sách được triển khai theo mô hình thư viện dùng chung: Nhà nước đầu tư mua sắm sách giáo khoa để trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục. Học sinh và giáo viên được mượn sách giáo khoa sử dụng trong năm học hoặc học kỳ và hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng để tiếp tục quản lý, tái sử dụng.

Dù lộ trình toàn quốc còn 3 năm nữa, song từ năm học 2026-2027, nhiều địa phương cho biết sẽ triển khai chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí do cân đối được ngân sách.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chính sách này trên quy mô toàn tỉnh. Với khoảng 290.000 học sinh và học viên giáo dục thường xuyên toàn tỉnh, kinh phí thực hiện chính sách ước khoảng 80 tỷ đồng mỗi năm học.

Hiện tại, khoảng 95% phụ huynh đã đăng ký mượn sách giáo khoa miễn phí cho con em. Khoảng 5% còn lại không đăng ký vì đã mua sách hoặc có sách của anh chị để lại. Theo kế hoạch của tỉnh, công tác mua sắm và bàn giao sách giáo khoa phải hoàn thành trước ngày 15/8, tạo điều kiện để các nhà trường tổ chức cấp phát ngay khi học sinh tựu trường.

Học sinh từ lớp 1 đến 12 tại TP Huế cũng được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027. Ngoài sách giáo khoa, thành phố còn cấp phát miễn phí tài liệu Giáo dục địa phương. Dự kiến, thành phố sẽ trích khoảng 52,8 tỷ đồng mua sách, phát cho học sinh theo hình thức mượn - trả hàng năm thông qua thư viện trường học.

Trong khi đó, TP.HCM cũng dự kiến miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh, thay vì chỉ với nhóm lớp 1, 6 và 10 như lộ trình trước đó. Tổng kinh phí dự kiến để triển khai chính sách là khoảng 567 tỷ đồng.

Theo dự thảo, các cơ sở giáo dục tại TP.HCM có trách nhiệm tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa tại thư viện trường vào đầu năm học hoặc đầu mỗi học kỳ, bảo đảm hoàn tất việc bàn giao chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng.

Sau khi kết thúc năm học hoặc khi chuyển trường, thôi học, học sinh phải hoàn trả đầy đủ sách giáo khoa cho thư viện nhà trường trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc.

Tại Cà Mau, hơn 157.000 học sinh tiểu học tại có thể được cấp miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 nếu nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua, với kinh phí dự kiến gần 27 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Tại xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng), từ năm học 2026-2027, khoảng 7.000 học sinh các cấp sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí, đáp ứng 100% nhu cầu trên địa bàn.

Tương tự, phường Đồng Xoài (TP Đồng Nai) miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 trên địa bàn phường trong năm học 2026-2027, thông qua đề án Thư viện sách giáo khoa dùng chung - cấp phát sách giáo khoa miễn phí.

Cũng ở TP Đồng Nai, năm học tới, xã Bù Đăng cấp sách giáo khoa miễn phí cho 5.250 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên địa bàn. Nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn