Đầu ô tô nát bét sau cú tông trực diện xe giường nằm trên quốc lộ 14

Đầu ô tô nát bét sau cú tông trực diện vào xe giường nằm trên quốc lộ 14, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng (vùng Đắk Nông cũ) - Ảnh: M.THỨC

Vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày tại Km1912+600 đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14), đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Chiếc xe giường nằm do tài xế C.N.L. (45 tuổi, quê phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cầm lái chạy theo hướng Đồng Nai đi Đắk Lắk.

Khi đến địa điểm trên, xe giường nằm xảy ra va chạm với xe ô tô do tài xế P.H.Q. (44 tuổi, quê xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái theo hướng ngược lại.

Đi trên xe ô tô còn có 2 người khác là anh X. (31 tuổi) và T. (37 tuổi, cùng ở thôn 4, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: M.THỨC

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh X. và T. chết tại hiện trường. Còn tài xế Q. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gia Nghĩa. Cú tông khiến đầu xe ô tô nát bét, đầu xe khách cũng hư hỏng nặng.

Qua trích xuất dữ liệu camera hành trình của xe giường nằm cho thấy ô tô chạy không đúng làn đường, gây ra tai nạn giao thông. Còn xe giường nằm cũng chạy quá tốc độ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đầu xe khách giường nằm cũng hư hỏng nặng sau cú tông - Ảnh: M.THỨC

