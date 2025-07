Đại tá Trần Ngọc Tuấn chung vui Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Nghĩa Đàn

Chiều 29/7/2025, Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Đoàn công tác của Công an tỉnh đã tới chung vui Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025 tại xã Nghĩa Đàn. Xã Nghĩa Đàn là một đơn vị tiêu biểu trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, phong trào đã duy trì có hiệu quả hoạt động của nhiều mô hình bảo đảm ANTT trên địa bàn như: Xã sạch về ma túy; Giáo họ không có ma túy, không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật; Tổ tự quản về ANTT...

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ ổn định; các vụ việc xảy ra được xử lý đúng quy định của pháp luật. Công tác xây dựng, duy trì hoạt động của các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở được duy trì và củng cố. Tại Ngày hội, các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng lực lượng bảo vệ ANTT trên địa bàn. Đồng thời, ôn lại diễn văn kỷ niệm 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại Ngày hội, Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nghĩa Đàn đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị xã Nghĩa Đàn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thiết thực, hiệu quả; đặc biệt cần quan tâm lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, “xây dựng lực lượng ANTT cơ sở trở thành lực lượng nòng cốt cùng với Nhân dân bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở, từ đó phát huy sáng tạo, đi đầu của Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT. Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”… Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Đại tá Trần Ngọc Tuấn đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và tặng quà tới các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn