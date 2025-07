Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đô Lương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an; cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Nghệ An không chỉ là khẩu hiệu và nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an mà là phong trào của ý thức, của trách nhiệm, của sự gắn bó giữa chính quyền và nhân dân.

Quang cảnh ngày hội.

Năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp các ban, ngành chức năng tham mưu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong đó có một số nội dung mới, chưa có tiền lệ, bước đầu đạt được những kết quả nổi bật và tạo hiệu ứng lan tỏa.

Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm. Hiện, Công an Nghệ An có 16 mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại ngày hội.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An và xã Đô Lương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào được triển khai có nhiều nét riêng biệt tạo thành “thương hiệu” trên phạm vi toàn quốc, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia với nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn với các phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ sở…

Nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy mới bắt đầu hoạt động. Đối với tỉnh Nghệ An được xác định là địa bàn chiến lược trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, có nhiều tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng giao thương; đồng thời, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác tham quan các gian hàng làng nghề truyền thống xã Đô Lương.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An và xã Đô Lương cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức thượng tôn pháp luật; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tích cực tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài ra, cần cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương; quan tâm xây dựng, nhân rộng hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến, đặc biệt là các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, các câu lạc bộ thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tích cực tham gia.

Đồng thời, quan tâm củng cố và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt, các chức sắc, chức việc, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đặc thù, lực lượng nòng cốt của các tổ chức chính trị-xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách về dân tộc, tôn giáo, bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đồng bào biên giới, miền núi, dân tộc, tôn giáo...

Phát huy những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng rằng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Nghệ An nói chung và xã Đô Lương nói riêng trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao 10 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Đô Lương.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc diễn ra tại xã Đô Lương là điểm đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cũng là một trong những “dấu ấn” quan trọng và chương trình hết sức ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Đô Lương sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dịp này, lãnh đạo Trung ương, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An đã trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Đô Lương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đến thăm trung tâm phục vụ hành chính công xã Đô Lương.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đô Lương và thăm, tặng quà cho 2 hộ gia đình chính sách, người có công tại xã Đô Lương.

Tác giả: Đình Phượng

Nguồn tin: nhandan.vn