Đại tá Trần Ngọc Tuấn chung vui Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Quỳ Hợp

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà tới chính quyền xã Quỳ Hợp và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn

Với quy mô dân số trên 36.900 người sau sáp nhập, xã Quỳ Hợp là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của vùng Tây Nghệ An. Công tác phối hợp giữa Công an chính quy và các tổ chức đoàn thể, lực lượng tự quản phát huy hiệu quả, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Không còn là những khẩu hiệu khô cứng, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Quỳ Hợp đã thực sự lan tỏa và đi vào chiều sâu, bằng những mô hình cụ thể, dễ thực hiện, phát huy hiệu quả rõ nét. Từ “hòm thư tố giác tội phạm”, “camera an ninh” đến mô hình “liên gia phòng cháy, chứa cháy”, tất cả đã trở thành “tai, mắt” và cả niềm tin giúp từng xóm, bản chủ động phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống vi phạm ngay từ cơ sở. Những việc làm tưởng như nhỏ bé, nhưng lại mang ý nghĩa lớn vì sự bình yên, vì trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Từ sự vào cuộc tích cực của người dân, nhiều mô hình hiệu quả đã ra đời và phát huy tác dụng rõ rệt: Hơn 136 mắt camera an ninh được lắp đặt tại các tuyến đường, điểm nóng với tổng kinh phí hơn 145 triệu đồng đều từ nguồn xã hội hóa. Mô hình “Zalo an ninh” trở thành kênh liên lạc nhanh, kịp thời giữa người dân và lực lượng chức năng. Cùng với đó là các tổ tự quản an ninh quy tụ đoàn viên, cựu chiến binh, dân phòng… được tập huấn, trực ban thường xuyên, sẵn sàng xử lý tình huống tại chỗ…

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Ngày hội

Đại diện chính quyền xã Quỳ Hợp phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước không khí vui tươi, phấn khởi của Nhân dân và cán bộ xã Quỳ Hợp; đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả về phát triển kinh tế, xã hội cũng như công tác giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) mà xã đạt được thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức thượng tôn pháp luật; vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm bảo đảm ANTT, tích cực, tự giác hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cần xác định rõ: bảo vệ, giữ gìn ANTT ở bản làng, khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục là bảo vệ an toàn, bình yên cho cuộc sống của cá nhân và gia đình mình…

Toàn cảnh Ngày hội

Các đại biểu tham dự Ngày hội

Tại Ngày hội, Lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An đã trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, đồng thời tặng quà tới chính quyền xã Quỳ Hợp và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của tỉnh cũng đã tới thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quỳ Hợp.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Đoàn công tác của tỉnh thăm Trung tâm Phục vụ hành chính Công xã Quỳ Hợp

