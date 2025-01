Sốc: Cản phá 11m, thủ môn 16 tuổi qua đời thương tâm ở Brazil

Thủ môn Edson Lopes, 16 tuổi, ngã xuống đất sau khi dùng ngực cản phá quả đá phạt đền.

Đoạn video đang được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thủ môn 16 tuổi gục xuống sân ngay sau pha cứu thua xuất thần.

Thủ môn Edson Lopes đã ngã gục và qua đời sau khi cứu thua từ chấm 11m.

Cậu được đưa vội đến bệnh viện bằng ô tô từ thị trấn Maues ở rừng nhiệt đới Amazon của Brazil.

Cuộc hành trình từ vùng nông thôn tới bệnh viện khá phức tạp và được cho là mất tới 11 giờ.

Thật đáng buồn, thủ thành trẻ Lopes đã qua đời khi đến bệnh viện vào ngày 5/1.

Thủ thành trẻ hoàn toàn không có tiền sử bệnh về tim mạch, vốn rất khoẻ mạnh và năng động.

Gia đình đã mặc áo đấu đội bóng Gremio mà Lopes yêu thích khi đưa cậu tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lễ tang hôm 15/1, người dân địa phương và người dùng mạng xã hội không khỏi bàng hoàng về sự ra đi thương tâm của cậu. Họ đã dành cho thủ môn trẻ lời tri ân và cũng mong gia đình cậu nén đau thương trước mất mát to lớn này.

Gia đình đã mặc áo đấu đội bóng Gremio mà Lopes yêu thích khi đưa cậu tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Your browser does not support the video tag.

Video thủ môn Edson Lopes đã ngã gục và qua đời sau khi cứu thua từ chấm 11m. Nguồn: The Sun.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn