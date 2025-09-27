'Siêu bò' Lamborghini Huracan mua 20 tỷ, giờ chỉ còn 8,5 tỷ đồng

Lamborghini Huracan LP610-4 là 1 chiếc siêu xe rất đẹp mắt tại Việt Nam hiện nay, rất dễ sở hữu vì giá bán khá hấp dẫn, chỉ loanh quanh từ 7 đến 8 tỷ đồng đã có xe trải nghiệm, nhưng bạn phải là người quyết đoán, nếu không sẽ chậm chân so với các tay chơi khác.
Mới đây, 1 chiếc xe mang ngoại thất màu cam đã xuất hiện. Thay vì bỏ ra hơn 20 tỷ đồng như năm 2015, giờ đây, các dân chơi chỉ phải chi ra 8,5 tỷ đồng là có thể sở hữu ngay 1 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 vô cùng đẹp mắt.
Hình ảnh chụp lại cho thấy chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 này có màu cam, ngoại thất có nhiều chi tiết sơn đen, bao gồm bộ mâm 5 chấu kép nan hoa, xe đã được trang bị sẵn ống xả độ, và cánh gió đuôi cố định đẹp mắt.
Ngay sau khi khai tử Lamborghini Gallardo, hãng siêu xe Ý bắt đầu cuộc chơi mới với Lamborghini Huracan LP610-4, mẫu xe này được trình làng lần đầu tiên tại triển lãm Geneva Auto Show vào tháng 3/2014.
Tổng số xe Lamborghini Huracan bán được trên thị trường trong vòng 5 năm đầu tiên đạt 14.022 xe, nhiều hơn tất cả dòng xe Lamborghini nào đã ghi dấu ấn trước đó, hiện tại, xe đã dừng sản xuất.
Các tính năng nội thất đáng chú ý của "siêu bò" Ý bao gồm màn hình giải trí cỡ lớn 12.3 inch, vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp lẫy chuyển số thể thao và bọc cabin tông đen - xanh cốm kết hợp nhiều chi tiết trang trí bằng nhôm sáng.
Lamborghini Huracan LP610-4 đang được rao bán với mức giá 8,5 tỷ đồng trong bài sở hữu động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút.
Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 7 tốc độ và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhờ đó, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 chỉ mất thời gian 3,2 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h.
Ngoại hình Lamborghini Huracan LP610-4 gây ấn tượng với cặp đèn pha LED thiết kế với 2 chữ Y đặc trưng xếp cạnh nhau, cặp ống xả kép cùng bộ khuếch tán mạnh mẽ phía sau. i kèm với đó là bộ la-zăng 5 chấu kép kích thước 20 inch sơn đen bóng.
Tác giả: Thảo Mai
Nguồn tin: kienthuc.net.vn