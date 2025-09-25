Lamborghini Aventador SV Roadster giá 39 tỷ tại Việt Nam lên sàn xe cũ

Được biết, khi mua lại chiếc Lamborghini Aventador SV mui trần độc nhất tại Việt Nam từ Hà Nội vào năm 2022, mức giá "thách cưới" vào thời điểm đó của xe khoảng 39 tỷ đồng - khiến nhiều người bất ngờ và cho rằng khá đắt. Tuy nhiên, với những điểm độc đáo kể trên, chiếc Lamborghini Aventador SV Roadster cũng xứng đáng đi kèm giá bán cao ngất ngưởng.