Lamborghini Aventador SV Roadster giá 39 tỷ tại Việt Nam lên sàn xe cũ

Lamborghini Aventador SV Roadster vốn chỉ có 500 xe sản xuất trên toàn thế giới, và ở Việt Nam chúng ta, chỉ có 2 xe được nhập về nước, đều rất kín tiếng. Mới đây, chiếc xe Lamborghini Aventador SV mui trần đầu tiên về nước, mang màu sơn vàng nhám đã bất ngờ xuất hiện trở lại trên mạng xã hội.
Mua nó từ 3 năm trước, nhưng các thương lái ở Tp.HCM vẫn để sử dụng và siêu bò thường nằm ở hầm gửi xe, vì thế, mới đây họ đã quyết định rao bán chiếc xe Lamborghini Aventador SV Roadster bản giới hạn 500 xe trên toàn cầu.
Được biết, khi mua lại chiếc Lamborghini Aventador SV mui trần độc nhất tại Việt Nam từ Hà Nội vào năm 2022, mức giá "thách cưới" vào thời điểm đó của xe khoảng 39 tỷ đồng - khiến nhiều người bất ngờ và cho rằng khá đắt. Tuy nhiên, với những điểm độc đáo kể trên, chiếc Lamborghini Aventador SV Roadster cũng xứng đáng đi kèm giá bán cao ngất ngưởng.
Cần phải nói thêm rằng, trên thế giới, những chiếc Lamborghini Aventador SV mui trần đang bị "đội giá" chóng mặt. Ví dụ như chiếc Aventador SV mui trần màu xanh đang được một đại lý siêu xe tại Mỹ rao bán với mức giá 679.000 USD (tương đương 15 tỷ đồng), đắt hơn khoảng 3 tỷ Đồng so với thời điểm "siêu bò" ra mắt thị trường này vào tháng 8/2015.
Mỗi chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster đều có ký hiệu 1di500 tức mang ý nghĩa đây là 1 trong 500 xe sản xuất trên thế giới thay vì đánh số cụ thể như phiên bản đàn anh Lamborghini Murcielago SV, đáng quan tâm là hiện tất cả phiên bản xe giới hạn của Lamborghini Aventador đều được trang bị ký hiệu này.
Khác với siêu xe Lamborghini Aventador SV Coupe hiện có 1 chiếc đang lăn bánh tại dải đất hình chữ S, phiên bản Lamborghini Aventador SV mui trần có mui xe được chia thành 2 phần riêng biệt và mỗi mui có thể dễ dàng tháo lắp bằng tay cũng như bằng carbon nên chỉ nặng 6 kg.
Aventador SV Roadster có trọng lượng thô ở mức 1.575 kg, nhẹ hơn đàn em Aventador LP700-4 Roadster 50 kg. Xe sở hữu bộ mâm kích thước 20 inch phía trước và 21 inch phía sau đa chấu sơn đen bóng với cơ cấu khóa trung tâm, đi kèm với bộ phanh gốm carbon và cùm phanh màu vàng rực, bộ vó của xe được bọc trong bộ lốp Pirelli cực mỏng.
Nắp động cơ cũng được thiết kế lại với 2 phần kính trong suốt có thể nhìn thấy khối động cơ V12 bên trong đồng thời cũng được đặt nằm ngang thay vì dạng nghiêng như bản Coupe. Chi tiết này cũng khiến nhiều người thích thú hơn bản Coupe.
Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster sở hữu nội thất phối Alcantara cao cấp màu đen và da cùng chỉ khâu màu trắng tương phản, với hàng loạt các chi tiết bằng sợi carbon cùng hệ thống thông tin giải trí hiện đại với lối bố trí y hệt những mẫu máy bay chiến đấu.
Để tăng thêm tính "kích thích", Lamborghini còn trang bị cho dòng xe này cửa kính chỉnh điện, cho phép âm thanh động cơ "tràn" vào cabin. Hệ thống ống xả kép được chế tạo từ sợi carbon giúp xe tối ưu độ cứng cùng trọng lượng nhẹ.
Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster vàng nhám sử dụng khối động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa 740 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm.
Siêu xe mui trần hàng hiếm Lamborghini Aventador SV Roadster có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h.
Tác giả: Thảo Mai
Nguồn tin:kienthuc.net.vn