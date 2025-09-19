Siêu bò Lamborghini Huracan bạc tỷ 'da bọc xương' bỏ ở vỉa hè Hà Nội

Những hình ảnh về chiếc siêu xe Lamborghini Huracan trị giá cả chục tỷ đồng nhưng chỉ còn lại bộ khung xe và vỏ lốp, được để trên vỉa hè tại 1 khu đô thị ở Hà Đông, Hà Nội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng cũng như giới mê xe.

Vì sao lại có chuyện hy hữu 1 khung xe trơ trọi Lamborghini Huracan được "trưng bày" ở đây, thu hút đông đảo người dân sinh sống quanh khu vực này vẫn còn là ẩn số. Chỉ biết rằng, từ năm 2016, phần khung xe của chiếc Lamborghini Huracan này từng được để trước xưởng dịch vụ của Lamborghini ở Hà Nội.

Theo tìm hiểu, khung xe này của 1 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan vốn ở Tp.HCM, nhưng vào năm 2016, vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây đã khiến chiếc xe Lamborghini Huracan LP610-4 màu cam hư hỏng nặng phần đầu xe, sau đó, siêu bò được mang ra Hà Nội để đánh giá tình hình thiệt hại, trước khi có hướng xử lý.

Có vẻ như vụ va chạm đã làm toàn bộ phần khung đầu xe cũng như phần đuôi, nơi chứa động cơ V10 của xe biến dạng nặng, không thể sửa chữa, nên chủ xe đã quyết định đặt bộ khung mới, từ đó mới có vụ khung xe tai nạn của Lamborghini Huracan được trưng bày.

Siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 sở hữu động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút.

Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 7 tốc độ và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhờ đó, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 chỉ mất thời gian 3,2 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h.

