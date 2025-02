VIDEO: Nam sinh đi xe máy chở bạn tông vào xe tải, 2 người t.h.ư.ơ.n.g v.o.n.g

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng hơn 8 giờ ngày 21-2 tại thị trấn Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 37H - 092.xx lưu thông trên quốc lộ 7B đoạn qua huyện Yên Thành.

Video ghi lại diễn biến vụ tai nạn

Khi xe đi đến địa bàn khối 4, thị trấn Hoa Thành, huyện Yên Thành, xe tải đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 37PA - 011.xx do một nam sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện Yên Thành điều khiển chở theo bạn.

Vụ tai nạn khiến 1 em tử vong tại chỗ, 1 em bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động