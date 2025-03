VIDEO: Xe máy kẹp 3 tông vào tường rào UBND huyện, 2 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được xác định xảy ra vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 5-3, tại đoạn đường giao nhau giữa đường đôi Lam Sơn và Quốc lộ 47 C (thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện trường nơi chiếc xe máy kẹp 3 tông vào tường rào UBND huyện Thọ Xuân khiến 2 người tử vong tại chỗ. Ảnh cắt từ clip

Vào thời điểm trên, chiếc xe máy kẹp 3 (BKS 99K1-339xx; chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường đôi Lam Sơn ra Quốc lộ 47C thì bất ngờ lao lên vỉa hè phía đối diện (UBND huyện Thọ Xuân) va chạm vào bảng đèn Led và tường rào của UBND huyện Thọ Xuân.

Hậu quả, Lê Văn B. (SN 1998; ngụ thôn Đồng Tiến, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và Thào Seo Q. (SN 2000; ngụ xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) tử vong tại chỗ.

Người còn lại là Bùi Văn Th. (SN 1993; ngụ huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình) bị thương nặng (gãy cả tứ chi) phải nhập viện cấp cứu.

Camera an ninh ghi lại thời điểm chiếc xe máy gặp nạn

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định, 3 thanh niên tham gia giao thông gặp nạn do không chú ý quan sát.

