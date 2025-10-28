Sáng dậy phát hiện nhiều hộp lạ trong thùng rác, chủ quán xem camera thì thấy cảnh tượng bất ngờ lúc 19h

Được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip dài 14 giây ghi lại tình huống xảy ra vào khoảng 19h tối ngày 25/10, trước cửa một quán ăn khiến người xem không khích thích thú, liên tục lan toả. Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm đó, một đoàn người đang dùng bữa trước quán, một người đàn ông sau đó tiến đến trước camera an ninh, chắp tay, cúi đầu thể hiện sự cảm ơn. Người này nói: "Đoàn em xin cảm ơn chủ nhà. Gửi lại chủ nhà không gian sạch sẽ. cảm ơn chủ nhà rất nhiều!".

Sau khi dùng xong bữa ăn, đoàn người đã dọn dẹp sạch sẽ, trước khi lên xe tiếp tục hành trình.

Đoạn camera an ninh được ghi lại tại một quán nước nhỏ ở xã Thanh Thịnh (tỉnh Thái Nguyên). Người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội cũng đồng thời là chủ quán ăn này, chị Hoàng Quỳnh. Thông tin trên Dân Trí, Chị Quỳnh cho hay vào sáng 26/10, sau khi thức dậy, chị phát hiện có nhiều hộp đồ ăn lạ trong thùng rác.

Chị Quỳnh liền kiểm tra camera an ninh thì phát hiện tình huống như trên. Thời điểm đoàn người dừng chân dùng bữa trước quán thì chị Quỳnh đã về nhà.

"Cả đoàn lấy thực phẩm mang theo để nấu nướng, trải bạt ngồi ăn bên đường. Họ không sử dụng bàn ghế của cửa hàng, có lẽ mọi người không muốn làm phiền. Sau khi ăn, các thành viên cẩn thận thu gom rác, đổ đúng nơi quy định rồi mới tiếp tục di chuyển", chị Quỳnh chia sẻ trên Dân Trí.

Được biết, người đàn ông cảm ơn chủ quán qua camera là anh Dũng (sống ở xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà). Ngày hôm đó, anh Dũng cùng đoàn hơn 20 người trên hành trình quay về Thanh Hoá giúp đỡ bà con vùng bị lũ lụt, sau khi cứu trợ tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh.

Tác giả: Hương Trà (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn