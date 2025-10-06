Mâm cỗ Trung thu hóa "đêm Halloween": Đây là 7 tác phẩm trái cây đang khiến dân mạng cười nghiêng ngả

Làm mâm cỗ Trung thu với những con vật bằng trái cây vốn là một nét truyền thống quen thuộc. Từ những chú chó bưởi, cá thanh long, thiên nga táo cho đến nhím nho - tất cả đều mang ý nghĩa vui tươi, khéo tay và cầu mong sung túc. Thế nhưng, đâu phải ai cũng là "nghệ nhân" trong khoản tạo hình, và chính điều đó lại tạo nên vô số khoảnh khắc hài hước đến khó đỡ.

Mùa Trung thu năm nay, mạng xã hội tràn ngập những "siêu phẩm" trái cây khiến người xem phải thốt lên: "Nhìn tưởng mâm cỗ Halloween chứ"!

1. Cá thanh long răng bưởi: Nhìn thôi đã thấy... muốn chạy

Một quả thanh long được tạo hình thành cá, với hàm răng làm từ vỏ bưởi "trắng nhởn" trông vô cùng sinh động. Thế nhưng thay vì dễ thương, cư dân mạng lại đồng loạt liên tưởng tới... cá piranha - loài cá hung dữ nổi tiếng ở sông Amazon. Ai đó còn bình luận: "Nhìn cái hàm răng là biết cá này không hiền rồi!"

(Ảnh: Phạm Chuyên)

2. Nhím củ khoai - sáng tạo ngoài sức tưởng tượng

Một bà mẹ trẻ đảm nhận nhiệm vụ làm hình thú trái cây cho lớp con. Thay vì chọn nhím nho như truyền thống, chị quyết định "đổi gió" bằng củ khoai và hạt hướng dương. Kết quả là chú nhím ra đời với vẻ ngoài vừa thật vừa... hơi sai sai, khiến dân mạng phải bật cười: "Nhím này mà sống dậy chắc cũng hoang mang lắm!"

(Ảnh: Nhi Nhi)

3. Mâm cỗ của cả lớp - mỗi em một phong cách, tổng hợp thành bữa tiệc cười

Khi các bậc phụ huynh cùng góp tác phẩm, mâm cỗ của lớp biến thành "sàn trình diễn" của những hình thù trái cây độc lạ. Có con thì trông như... vừa xảy ra xung đột với đồng loại, có con lại y như... sinh vật huyền bí chưa được đặt tên. Nhưng tổng thể lại vô cùng hài hước và đáng yêu đấy chứ!

(Ảnh: Nhi Nhi)

4. Chó bưởi "phiên bản bết tóc" khiến ai nhìn cũng phải thương

Tác phẩm chó bưởi năm nay gây bão mạng: phần "lông" bưởi bị bết lại, mắt gắn bằng nho đen trông như vừa trải qua một đêm thức trắng. Một cư dân mạng đùa: "Chó bưởi này chắc mới tắm mưa xong."

(Ảnh: Không Sợ Chó)

5. Chó bưởi "hết hồn" - bản sao không kém phần... đau khổ

Không dừng lại ở đó, một chú chó bưởi khác cũng khiến người xem "hết hồn" vì tạo hình tả tơi. Tai rủ, mũi lệch, mắt cụp mắt xoè - tất cả hòa quyện thành vẻ mặt như đang hoảng loạn tột độ.

(Ảnh: haivannn91)

6. Thanh long chú hề - khi nụ cười trở nên đáng thương

Một "chú hề" làm từ thanh long khiến ai cũng phải ngẩn ngơ… vì trông quá buồn. Đôi mắt rũ xuống, miệng méo xệch, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa cam chịu. Nhiều người dí dỏm gọi đây là "chú hề đã mất niềm tin vào Trung thu".

(Ảnh: camxinhhh_)

7. Lật đật ổi với hàm răng tỏi - biểu tượng của sự sáng tạo vô biên

Hai quả ổi được chồng lên nhau tạo thành chú lật đật cực kỳ "có tâm". Nhưng điểm nhấn chính là hàm răng làm từ... những tép tỏi, khiến hình ảnh này vừa ngộ nghĩnh vừa "lạnh gáy". Có người đùa: "Chú này mà cười thì cả mâm cỗ sáng rực luôn."

(Ảnh: Facebook)

Dù không phải là những tác phẩm hoàn hảo, nhưng chính sự vụng về, ngẫu hứng ấy lại khiến dân mạng thích thú. Mỗi "siêu phẩm" đều mang đến tiếng cười và chút tinh thần hồn nhiên của mùa trăng rằm - nơi niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là một chú chó bưởi "bết tóc" hay cá thanh long "há miệng cười" giữa mâm cỗ nhà ai.

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn