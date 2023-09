Sắc màu địa phương tại Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2023

Tỉnh Nghệ An vừa tổ chức thành công Hội thị Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2023. Dấu ấn đậm nét tại hội thi lần này là việc các đội thi đã mang đến những sắc màu đặc trưng của từng địa phương, vùng miền, của công tác hòa giải cơ sở, ẩn chứa sau đó là tình yêu quê hương, đất nước, yêu thương con người, lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm đối với công việc hòa giải mà mình đang đảm nhiệm. Tham gia hội thi gồm 12 đội thi đại diện cho hơn 26.402 hòa giải viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nhiều tiết mục đặc sắc tham dự Hội thi.

Hội thi “Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ V năm 2023” được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa qua 4 phần thi. Theo đánh giá của Ban Tổ chức: Nội dung thi bám sát các quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp; quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Đất đai…

Ngay ở phần thi Giới thiệu, các đội thi đã mang đến những sắc màu đặc trưng của từng địa phương, vùng miền, của công tác hòa giải cơ sở, ẩn chứa sau đó là tình yêu quê hương, đất nước, yêu thương con người, lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm đối với công việc hòa giải mà mình đang đảm nhiệm.

Ông Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao giải Nhất cho đội thi thị xã Thái Hòa

Phần Kiến thức pháp luật, các hòa giải viên đã thể hiện sự am hiểu pháp luật khá toàn diện bằng việc trả lời xuất sắc 10 câu hỏi về các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác hòa giải ở cơ sở. Các câu hỏi được trình bày dưới dạng trắc nghiệm trên ứng dụng Kahoot là cách làm sáng tạo, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin mà Ban Tổ chức đã dày công chuẩn bị.

Phần Xử lý tình huống, các Đội thi đã bám sát quy định của pháp luật, với vốn sống và hiểu biết xã hội phong phú, nhất là những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa cái lý, cái tình để đưa ra phương án hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp một cách hợp lý, hợp tình, giúp các bên thấy được cái đúng, cái sai, thấy được quyền, ng

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi thị xã Thái Hòa; giải Nhì cho các đội thi huyện Diễn Châu và Tân Kỳ; giải Ba cho các đội thi huyện Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn, Thanh Chương; giải Khuyến khích cho các đội thi Nam Đàn, thành phố Vinh, Đô Lương, Quế Phong, Quỳ Hợp. Ban Tổ chức cũng đã trao giải Hòa giải viên giỏi cho các cá nhân.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải Màn chào hỏi ấn tượng nhất cho đơn vị Thành phố Vinh, tiểu phẩm hay nhất cho đội Hưng Nguyên.

