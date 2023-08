Khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ V năm 2023

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã cùng 12 đội thi đại diện cho hơn 26.402 hòa giải viên trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ

Trong những năm qua, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã khẳng định vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, xử lý và giải quyết kịp thời các tranh chấp mâu thuẫn từ cơ sở, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước và nhân dân, xây dựng cuộc sống ngày càng bình yên, ấm no, hạnh phúc, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, đặc biệt là sự tham gia thầm lặng nhưng chứa đầy nhiệt tình và trách nhiệm của các hòa giải viên ở cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 3.876 tổ hòa giải với 26.402 hòa giải viên; trung bình mỗi năm, tiếp nhận hòa giải hơn 4.000 vụ việc, trong đó hòa giải thành công hơn 3.000 vụ việc (chiếm tỷ lệ gần 80%). Nhiều vụ việc phức tạp, tranh chấp kéo dài đã được hòa giải, tạo được niềm tin và uy tín trong nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2023 là dịp để phát hiện, biểu dương, tôn vinh các hòa giải viên xuất sắc; tạo cơ hội cho các hòa giải viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tích luỹ kiến thức pháp luật, trau dồi kỹ năng hòa giải, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở.

21/21 đơn vị cấp huyện tổ chức triển khai Hội thi trên phạm vi toàn huyện, trong đó có 04/21 đơn vị tổ chức Hội thi từ cấp xã, cụm thi cấp huyện; 04/21 đơn vị tổ chức thi cụm cấp huyện; 13/21 đơn vị tổ chức thi chung cho các đơn vị cấp xã tại cấp huyện. Việc tổ chức hội thi ở cơ sở đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, thu hút đông đảo người dân trong xóm, khối, bản tham gia, cổ vũ và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang tặng hoa cho 12 đội thi tham gia Hội thi

Sau Hội thi cấp huyện, Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh đã tổ chức vòng thi sơ khảo khu vực tại thành phố Vinh, huyện Đô Lương và thị xã Thái Hòa với sự tham gia đầy đủ của 21/21 đơn vị và đã chọn được 12 đội thi ưu tú nhất, xuất sắc nhất về dự chung khảo Hội thi cấp tỉnh hôm nay.

12 đội thi vào chung khảo cấp tỉnh lần này đều là những đội rất mạnh, đã xuất sắc vượt qua nhiều đội khác ở vòng thi khu vực và đều xứng đáng đoạt giải. Kết thúc vòng Chung khảo, Ban Tổ chức sẽ chọn được những đội xuất sắc nhất để trao giải và tổ chức một đội thi để đại diện cho tỉnh Nghệ An tham gia vòng thi sơ khảo Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV” được tổ chức tại Khánh Hòa vào ngày 21-22/9/2023.

Phần thi giới thiệu của đội thi huyện Hưng Nguyên

Phần thi xử lý tình huống của đội thi huyện Quỳnh Lưu

Phần thi tiểu phẩm của đội thi huyện Nam Đàn

Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa. 12 đội thi trải qua 4 phần thi gồm: Phần thi giới thiệu; Phần thi kiến thức pháp luật; Phần thi xử lý tình huống; Phần thi tiểu phẩm.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn