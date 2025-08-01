Rủ nhau đi tắm, 2 cháu nhỏ chết đuối thương tâm

Sáng 14-9, tin từ UBND xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu nhỏ chết đuối thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 13-9, các cháu: L.M.Y.S., K.Y.T. (cùng 9 tuổi, học lớp 4) và K.Y.L. (6 tuổi, học lớp 1), cùng ngụ xã Đức Bình, rủ nhau ra sông tắm thì bị nước cuốn trôi.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã lập tức đến cứu được cháu K.Y.L, 2 cháu còn lại mất tích.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu K.Y.T. và đến sáng nay, tìm thấy thi thể cháu còn lại.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động