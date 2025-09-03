2 cháu bé đuối nước tử vong thương tâm

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên bờ - Ảnh: CAQT

Trước đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, cháu D.T.T.L (10 tuổi), trú tại thôn 9, xã Gio Linh và cháu P.T.B.H. (7 tuổi), trú tại Khu phố 4, phường Nam Đông Hà cùng một người bạn khác đến phía dưới gầm cầu Bến Sanh chơi thì không may xảy ra sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 4 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh lập tức đến hiện trường, triển khai lực lượng cứu hộ.

Đến 17 giờ 50 phút cùng ngày, thi thể cháu P.T.B.H và D.T.T.L được tìm thấy tại hồ Bến Sanh, xã Gio Linh.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Nguyên Ân

Nguồn tin: Báo Quảng Trị