1 học sinh bị đuối nước vì bất chấp lệnh cấm khi tắm biển, nhiều người lao xuống cứu khiến 6 người tử vong, 24 người bị thương

Vào ngày 23/8, một chuyến dã ngoại của một học viện đào tạo nghiệp vụ hàng không đã biến thành thảm kịch khi ít nhất 6 học sinh thiệt mạng và 24 em khác bị thương tại bãi biển Abu Talat ở Alexandria, Ai Cập. Theo thông tin từ Bộ Y tế và Dân số Ai Cập, ngay sau khi sự việc xảy ra, 16 xe cứu thương được trang bị đầy đủ đã được điều động đến hiện trường. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu cho các nạn nhân.

Ba học sinh bị thương nhẹ đã được điều trị ngay tại chỗ. 21 học sinh khác bị ngạt nước được đưa đến hai bệnh viện gần đó. Trong đó, 13 em được chuyển đến Bệnh viện Chuyên khoa Agami và 8 em đến Bệnh viện Đa khoa Al-Amreya. Tại đây, tất cả các em đều được các đội ngũ y tế chuyên khoa chăm sóc đặc biệt.

Bãi biển ở ở Alexandria, Ai Cập



Theo Megazettes, nhân viên cứu hộ bãi biển cho biết một học sinh đã xuống nước bất chấp lệnh cấm, những người khác lao vào cứu giúp và tình hình nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Trong khi học sinh đầu tiên được cứu, những người khác đã bị dòng nước cuốn trôi.

Chính quyền thành phố Alexandria đã ngay lập tức ra lệnh đóng cửa bãi biển Abu Talat. Các cảnh báo nguy hiểm (cờ đỏ) cũng được ban hành, thông báo về tình trạng biển động mạnh và cấm người dân bơi lội tại khu vực này. Bộ trưởng Y tế Ai Cập, ông Khaled Abdel-Ghaffar, cho biết ông đang theo dõi sát sao tình hình và khẳng định Bộ Y tế sẽ hỗ trợ toàn diện cho các gia đình nạn nhân.

Sau vụ tai nạn thương tâm, Bộ Y tế và Dân số Ai Cập đã một lần nữa kêu gọi người dân tuân thủ các quy tắc an toàn khi đi biển, đặc biệt là trong các chuyến đi theo nhóm. Bộ cũng nhấn mạnh rằng phòng ngừa vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ tính mạng. Theo Ahram Online, các vụ đuối nước ở Ai Cập thường gia tăng vào mùa hè, đặc biệt là dọc theo bờ biển Địa Trung Hải, nơi điều kiện biển động mạnh làm tăng nguy cơ tai nạn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê mỗi năm có khoảng 300.000 ca tử vong do đuối nước trên toàn cầu. Trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị đuối nước nhất, với gần một phần tư tổng số ca tử vong là trẻ em dưới 5 tuổi. Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thứ tư ở trẻ em từ 1 đến 4 tuổi, và thứ ba ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn