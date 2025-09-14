Hai thanh niên dũng cảm bơi ra dòng sông cứu người đuối nước

Hai thanh niên này là anh Nguyễn Khánh Đăng (25 tuổi), ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Tân Long, thành phố Cần Thơ và anh Nguyễn Minh Nhựt (23 tuổi), ngụ ấp Tân Định, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long.

Hai thanh niên trẻ dũng cảm bơi ra sông cứu người phụ nữ đuối nước. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo Công an phường Ngã Năm, vào khoảng 17h45 ngày 10/9, khi đang chạy xe trên đoạn đường từ phường Long Mỹ hướng về phường Ngã Năm, đến giữa cầu 61B (thuộc khóm 3, phường Ngã Năm) thì anh Nguyễn Khánh Đăng và anh Nguyễn Minh Nhựt phát hiện có người đang bị đuối nước dưới sông.

Tuy lòng sông sâu và rộng, có nhiều tàu thuyền tải trọng lớn qua lại, nhưng anh Đăng và Nhựt không chút đắn đo, dũng cảm bơi ra tiếp cận, rồi phối hợp cố hết sức đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Nạn nhân được cứu là chị D.

Phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ biểu dương, khen thưởng 2 thanh niên dũng cảm cứu người khỏi đuối nước

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an phường nhanh chóng đến hiện trường, kết hợp người dân đưa chị D. đến Trung tâm Y tế khu vực Ngã Năm cấp cứu. Hiện chị D. đã được xuất viện về với gia đình.

