'Rót' gần 700 tỷ mua thuỷ điện Nậm Nơn, Hủa Na có gì?

CTCP Thủy điện Hủa Na vừa có thông báo gửi Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin bất thường Phê duyệt Dự án đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Nơn công suất 20MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, thủy điện Nậm Nơn có công suất lắp máy 20MW, gồm 2 tổ máy và là công trình năng lượng cấp III. Nhà máy này đã đấu nối lên lưới điện Quốc gia bằng đường dây 110kV mạch đơn xây dựng mới dài gần 3km, với diện tích thuê đất lâu dài 66.776 m2.

CTCP Thủy điện Hủa Na cho biết, mục tiêu đầu tư nhằm bắt kịp xu thế chuyển dịch năng lượng hiện nay, ưu tiên đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có các thủy điện nhỏ.

Do đó, nhiệm vụ đầu tư phát triển các dự án nhà máy thủy điện nhỏ hiện nay sẽ phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng và định hướng phát triển, góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận trong tương lại cho các cổ đông, nâng cao năng lực, kinh nghiệm, thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp.

Đập chính nhà máy thủy điện Hủa Na. Ảnh: Nguyễn Như Phong

Việc mua lại thủy điện Nậm Nơn sẽ thuận lợi cho việc quản lý vận hành, đồng bộ mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của đơn vị và tận dụng tối ưu được nguồn lực nhân sự quản lý vận hành hiện có.

Được biết, để thâu tóm được thủy điện Nậm Nơn, CTCP Thủy điện Hủa Na sẽ chi hơn 697 tỷ đồng để mua lại nhà máy này. Các thủ tục chuyển nhượng, bàn giao tài sản sẽ được thực hiện trong quý IV năm 2024.

Nhà máy thủy điện Nậm Nơn được khởi công từ tháng 12/2011, với tổng mức đầu tư 513 tỷ đồng, thuộc CTCP Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An (Phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). CTCP Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An được đăng ký lần đầu vào năm 2008, thay đổi lần thứ 5 năm 2014, tiền thân là CTCP Thủy điện Bản Vẽ. Ngoài chủ đầu tư thủy điện Nậm Nơn, công ty này đang là chủ đầu tư của nhà máy thủy điện Nậm Mô có công suất 16MW tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, hoàn thành và phát điện từ cuối năm 2012.

Doanh nghiệp này do ông Đào Duy Hưng làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật với vốn điều lệ 450 tỷ đồng.

Hủa Na đang làm ăn ra sao?

CTCP Thủy điện Hủa Na có trụ sở tại tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, đường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Doanh nghiệp này đăng ký lần đầu năm 2007, được thành lập bởi 2 cổ đông là Tổng công ty lắp máy Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Ngoài ra còn có các cổ đông góp vốn là: Ngân hàng Thương Mại cổ phần Quân đội, CTCP Lilama 10, Công ty Chứng khoán Sài Gòn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, CTCP Đầu tư và Tài chính, CTCP Đầu tư Tài chính Dầu khí Việt Nam. Tại ngày 30/6/2020 vốn điều lệ của công ty đạt 2.310 tỷ đồng. Hiện, ông Hoàng Xuân Thành đang là Chủ tịch HĐQT của CTCP Thủy điện Hủa Na.

CTCP Thủy điện Hủa Na (HoSE – HNA) là chủ đầu tư nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, gồm 2 tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu kwh.

Tại báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024, tính đến ngày 30/6 tổng giá trị tài sản của HNA hơn 3.300 tỷ đồng, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này đang ở mức hơn 437 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, lũy kế từ đầu năm đến hết quý II/2024, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 205 tỷ đồng, sau khi trừ đi các chi phí về hoạt động, quản lý doanh nghiệp, HNA thu về hơn 13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm 2024, HNA đặt mục tiêu sản xuất 641,87 triệu kWh điện, tổng doanh thu hơn 773 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 179 tỷ đồng.

