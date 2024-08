Chậm công bố kế hoạch kinh doanh, Thủy điện Hủa Na (HNA) bị HoSE nhắc nhở

HoSE nhắc nhở Thủy điện Hủa Na thực hiện đúng các quy định định pháp luật trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Qua rà soát báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (mã cổ phiếu HNA), HoSE nhận thấy trong 6 tháng đầu năm nay, công ty đã ban hành Quyết định HĐQT số 10/QĐ-HHC-HĐQT ngày 15/2/2024 phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, tuy nhiên HoSE chưa nhận được công bố thông tin trên.

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: e) Quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp)..;, chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty”, công ty đã chậm công bố Quyết định HĐQT số 10/QĐ-HHC-HĐQT ngày 15/2/2024.

Do đó, HoSE nhắc nhở Thủy điện Hủa Na thực hiện đúng các quy định định pháp luật trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, đồng thời tiến hành rà soát và công bố thông tin bổ sung.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 2/2024, Thủy điện Hủa Na ghi nhận doanh thu thuần đạt 103 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do kinh doanh dưới giá vốn và chi phí tăng cao nên công ty báo lỗ ròng hơn 10 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 24 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Thủy điện Hủa Na đạt 205,5 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ và lỗ ròng gần 14 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm 2023 lãi gần 47 tỷ đồng.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu HNA của Thủy điện Hủa Na từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Năm nay, Thủy điện Hủa Na đặt mục tiêu doanh thu đạt 774 tỷ đồng và lãi ròng dự kiến đạt 180 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,6% và 17,6% so với kết quả năm 2023. Như vậy, sau nửa đầu năm, công ty mới hoàn thành được 27,6% kế hoạch doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lãi cả năm nay.

Trong một diễn biến có liên quan, cổ đông Thủy điện Hủa Na đã thông qua kế hoạch mua lại Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn từ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Phát triển Năng lượng Nghệ An với giá 645 tỷ đồng (chưa thuế).

Đồng thời, cổ đông công ty cũng phê duyệt phương án thế chấp Nhà máy Thủy điện Hủa Na tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (Ngân hàng BIDV, mã cổ phiếu BID) để có đủ nguồn vốn đầu tư vào Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn.

Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn đi vào hoạt động từ năm 2014, gồm 2 tổ máy với công suất thiết kế là 20 MW, cho sản lượng điện bình quân đạt 89,74 triệu kWh/năm. Trong năm 2023, sản lượng điện của Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn đạt 56,69 triệu kWh, doanh thu đạt 65,09 tỷ đồng.

Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: tapchicongthuong.vn