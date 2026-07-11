Rau muống ngon bổ đến mấy cũng không nên ăn cùng 2 món này

Rau muống là loại rau có thân rỗng, lá xanh thon dài được yêu thích nhờ giá thành phải chăng, vị giòn ngọt dễ ăn. Ảnh: Unsplash.

Rau muống là món ăn phổ biến trong nhiều gia đình Việt, từ luộc, xào tỏi đến nấu canh. Loại rau có thân rỗng, lá xanh thon dài này không chỉ được yêu thích nhờ giá thành phải chăng, vị giòn ngọt dễ ăn mà còn nổi tiếng với sức sống mạnh mẽ và hàm lượng dinh dưỡng cao.

Lợi ích của rau muống

Giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào

Rau muống chứa nhiều vitamin A, carotenoid, flavonoid và các hợp chất polyphenol - những chất chống oxy hóa có tác dụng trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Những dưỡng chất này còn góp phần duy trì sức khỏe niêm mạc mắt, hỗ trợ thị lực và giúp cơ thể giảm tác động của stress oxy hóa do thức khuya, ô nhiễm hay tiếp xúc nhiều với tia cực tím.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón

Một trong những ưu điểm nổi bật của rau muống là hàm lượng chất xơ khá cao. Chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón.

Ngoài ra, rau muống còn chứa lignin - hợp chất được cho là có thể tăng cường hoạt động của đại thực bào, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch trong việc loại bỏ vi khuẩn.

Hàm lượng canxi cao, tốt cho xương

Cứ 100 g rau muống chứa khoảng 105 mg canxi. Nếu so sánh theo cùng khối lượng, lượng canxi trong rau muống còn cao hơn sữa tươi.

Điều này khiến rau muống trở thành nguồn canxi thực vật chất lượng, đặc biệt phù hợp với người ăn chay, người không dung nạp lactose hoặc không có thói quen uống sữa.

Hỗ trợ bảo vệ tim mạch

Rau muống là nguồn cung cấp kali dồi dào. Kali có tác dụng cân bằng natri trong cơ thể, giúp đào thải lượng natri dư thừa qua nước tiểu, từ đó góp phần ổn định huyết áp và giảm áp lực lên thành mạch.

Đối với những người thường xuyên ăn mặn, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn hoặc có nguy cơ tăng huyết áp, việc bổ sung rau muống thường xuyên có thể giúp duy trì huyết áp ổn định và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh đó, rau muống còn giàu axit folic (vitamin B9), dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe não bộ, cho quá trình tạo máu, phòng ngừa thiếu máu.

Hai nhóm thực phẩm không nên ăn cùng rau muống

Dù có nhiều lợi ích, chúng ta nên lưu ý khi kết hợp rau muống với một số thực phẩm.

Không nên ăn cùng sữa và các chế phẩm từ sữa

Rau muống chứa oxalat (axit oxalic). Chất này có thể kết hợp với canxi trong đường tiêu hóa để tạo thành canxi oxalat, từ đó làm giảm lượng canxi được cơ thể hấp thu.

Vì vậy, nếu muốn bổ sung canxi từ sữa, nên ăn rau muống và các sản phẩm từ sữa cách nhau một khoảng thời gian thay vì dùng cùng một bữa.

Hạn chế ăn cùng hải sản giàu protein

Mặc dù không hoàn toàn bị cấm, tanin trong rau muống có thể kết hợp với protein trong một số loại hải sản, tạo thành các phức hợp khó tiêu hơn, làm tăng nguy cơ đầy bụng hoặc khó tiêu ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Rau muống xào thịt bò là món ăn phổ biến và rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Ảnh: LTNFood.

Một số món ăn với rau muống

Để tận dụng tối đa lợi ích của rau muống, chúng ta có thể kết hợp loại rau này với một số thực phẩm sau:

Rau muống + món ăn từ đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành cung cấp nguồn protein thực vật chất lượng cao. Khi kết hợp với lượng chất xơ dồi dào trong rau muống sẽ giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong máu và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Đây là sự kết hợp đặc biệt phù hợp với người ăn chay hoặc theo chế độ ăn thiên về thực vật.

Rau muống + thịt bò

Rau muống chứa sắt không heme (sắt có nguồn gốc thực vật), trong khi thịt bò giàu sắt heme - dạng sắt mà cơ thể hấp thu dễ dàng hơn - cùng vitamin B12. Ngoài ra, vitamin C tự nhiên trong rau muống cũng giúp tăng khả năng hấp thu sắt. Sự kết hợp này rất phù hợp với phụ nữ, người thiếu máu hoặc những người cần bổ sung sắt.

Rau muống xào thịt băm

Thái nhỏ phần thân rau muống rồi xào cùng thịt băm không chỉ giúp sợi rau mềm, dễ nhai hơn mà còn phù hợp với người cao tuổi hoặc người có răng yếu. Thịt băm bổ sung thêm protein chất lượng cao, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, kéo dài cảm giác no, trong khi rau muống vẫn cung cấp lượng chất xơ và canxi dồi dào. Đây là món ăn đơn giản nhưng cân bằng dinh dưỡng cho cả gia đình.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn