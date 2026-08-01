Nghệ An gấp rút sửa trường lớp trước năm học mới, nhiều nơi vẫn ngổn ngang

Nhiều địa phương chủ động sửa trường lớp

Chỉ còn ít tuần nữa là bước vào năm học 2026-2027, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất trường học. Bên cạnh những địa phương đã chủ động bố trí nguồn lực, bảo đảm điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh, vẫn còn nhiều điểm trường miền núi bị hư hỏng do thiên tai chưa được sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thầy giáo Kha Văn Thông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nga My, tỉnh Nghệ An

Tại xã Nga My, địa phương đã chủ động cải tạo, chuyển đổi công năng một dãy nhà thành khu nội trú gồm 5 phòng, đáp ứng chỗ ở và sinh hoạt cho 130 học sinh tiểu học. Công trình không chỉ giúp học sinh vùng xa có nơi ăn ở ổn định mà còn chấm dứt tình trạng phải thuê nhà hoặc dựng nhà tạm như những năm học trước.

Theo thầy giáo Kha Văn Thông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nga My, việc đầu tư khu nội trú mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và nhà trường.

"Nhà trường xác định, thứ nhất là về độ an toàn học sinh, thứ hai là nâng cao chất lượng giáo dục, thứ ba là để cho giáo viên có thời gian gần gũi và chăm sóc các em nhiều hơn", thầy Thông cho biết.

Cùng với Nga My, xã Môn Sơn cũng tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa. Đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành, trong đó có điểm trường bản Búng.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết địa phương ưu tiên sửa chữa các trường bị hư hỏng nặng sau nhiều đợt bão lũ.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An

"Ở đây có mấy trận bão lũ, thiệt hại về trường lớp là tương đối lớn. Chủ trương của xã là tập trung xây dựng, sửa chữa lại các điểm trường bị thiệt hại trong bảy cơn bão vừa qua, mà đặc biệt là tập trung cho các trường vùng sâu, vùng xa. Ví dụ như điểm trường trong bản Búng, đến nay xã đã sửa chữa xong", ông Hùng nói.

Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng có điều kiện chủ động khắc phục hậu quả thiên tai. Tại xã Tam Thái, nhiều hạng mục trường học bị sạt lở sau trận lũ năm 2025 đến nay vẫn chưa được sửa chữa, khiến nhà trường và chính quyền địa phương đứng trước nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Điểm trường sạt lở vẫn chờ nguồn vốn

Sau trận lũ năm 2025, khu vực taluy tại Trường Mầm non Tam Hợp bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi bờ vách và khoét sâu sát các phòng học. Sau gần 10 tháng, công trình vẫn chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi năm học mới cận kề.

Chia sẻ về nỗi lo trước thềm năm học mới khi cơ sở vật chất chưa được bảo đảm, cô giáo Viêng Thị Dịu, Trường Mầm non Tam Hợp, xã Tam Thái, cho biết: "Nếu mà đứng dạy trong cái lớp như thế thì tôi thật sự rất là sợ, rất là sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhất là tính mạng của các trẻ nhỏ".

Những vị trí hư hỏng do thiên tai tại trường Mầm non Tam Hợp, xã Tam Thái

Theo chính quyền địa phương, khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai sửa chữa công trình.

Ông Lương Phi Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thái, trăn trở: "Chúng tôi cũng đang chờ nguồn, Ủy ban nhân dân xã Tam Thái đã có Tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở có liên quan, nhưng đến thời điểm này nguồn vốn cũng chưa đến. Chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027 là cực kỳ khó khăn cho cấp ủy, chính quyền địa phương".

Dãy nhà đã được cải tạo, chuyển đổi công năng thành khu nội trú gồm 5 phòng, tại xã Nga My



Sau mùa mưa năm 2025, nhiều điểm trường tại khu vực miền núi, vùng cao và biên giới Nghệ An bị hư hỏng do thiên tai. Vì vậy, cùng với việc đầu tư xây dựng trường lớp mới, việc khẩn trương sửa chữa, gia cố các công trình bị xuống cấp là yêu cầu cấp bách trước thềm năm học 2026-2027. Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, khi các xã miền núi Nghệ An vẫn thường xuyên đối mặt với lũ quét, sạt lở và mưa lớn kéo dài, việc bảo đảm an toàn trường học cần được triển khai khẩn trương, quyết liệt hơn để mỗi điểm trường thực sự là nơi an toàn cho giáo viên và học sinh.

Tác giả: Trần Sỹ Đức - CTV Nguyễn Nam

Nguồn tin: Báo VOV