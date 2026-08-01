Tìm thấy mảnh nhôm khắc tên 'Đinh Xuân Tình' trong mộ liệt sĩ ở Nghệ An

Mảnh nhôm khắc chữ Đinh Xuân Tình cùng năm sinh, năm hy sinh - Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An

Sáng 1-8, thượng tá Chế Ngọc Hà - đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An - cho biết trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương, đơn vị đã thấy một mảnh nhôm và phiếu thông tin liệt sĩ.

Lực lượng khai quật mở phần mộ ký hiệu lô B2, hàng 13, mộ số 1024, tổ công tác lấy mẫu sinh phẩm đã tìm thấy một mảnh nhôm khắc dòng chữ: Đinh Xuân Tình, sinh năm 1936, hy sinh ngày 6-2-1970.

Cùng với đó, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện một phiếu thông tin được lưu giữ trong phần mộ.

Theo thông tin trên phiếu có trong phần mộ, hài cốt liệt sĩ Đinh Xuân Tình được tổ 2, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An quy tập tại nghĩa trang Đông Nam Na Xà Là, bản Na Xà Là, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) ngày 6-12-2012.

Phần mộ nơi phát hiện mảnh nhôm mang tên Đinh Xuân Tình vẫn đang mang bia "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin".

Sau khi phát hiện các hiện vật, nhân viên Đội Quy tập đã đăng tải thông tin lên mạng lưới kết nối tình nguyện viên để phối hợp xác minh.

Phiếu thông tin và mảnh nhôm được tìm thấy trong mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin - Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An

Thông qua sự hỗ trợ của nhiều cá nhân, tổ chức cùng việc đối chiếu tư liệu về đơn vị chiến đấu, địa bàn hoạt động và các trận đánh tại khu vực quy tập, lực lượng chức năng đã từng bước làm rõ những dữ liệu quan trọng liên quan đến liệt sĩ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy liệt sĩ Đinh Xuân Tình, sinh năm 1936, quê tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn (cũ), nay là xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi có căn cứ ban đầu, nhân viên Đội Quy tập đã liên hệ với ông Đinh Xuân Lượng là con trai liệt sĩ đang sinh sống tại xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Các giấy tờ do gia đình lưu giữ, gồm giấy báo tử và bằng Tổ quốc ghi công, đều trùng khớp với những thông tin mà lực lượng quy tập thu thập.

Theo gia đình, liệt sĩ Đinh Xuân Tình nhập ngũ tháng 12-1967, chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 312 và hy sinh ngày 6-2-1970 trên chiến trường Lào.

Trong nhiều năm qua, thân nhân đã nhiều lần tìm kiếm tại các nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa xác định được nơi an nghỉ liệt sĩ Tình.

Hiện mẫu sinh phẩm đã được lấy đúng quy trình và chuyển đến Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN.

Vì vậy việc khẳng định chính xác danh tính hài cốt phải chờ kết quả giám định ADN đối chiếu với mẫu của thân nhân liệt sĩ.

Các cán bộ, chiến sĩ lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN ở Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bắt đầu triển khai lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN ở Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương từ ngày 1-7. Tại đây đang lưu giữ 1.308 phần mộ chưa rõ thông tin - số lượng mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin lớn nhất toàn tỉnh Nghệ An. Nghệ An đang quản lý 116 nghĩa trang liệt sĩ với 21.324 mộ phần, trong đó có 2.333 ngôi mộ vẫn chưa có thông tin, cần lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN từng bước xác định lại danh tính liệt sĩ. Tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu tại 32 nghĩa trang trong tháng 10-2026, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ