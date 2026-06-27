5 thực phẩm giúp làn da tăng sức đề kháng trước tia UV, làm chậm lão hóa từ bên trong

Dưới đây là 5 thực phẩm được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ bảo vệ da từ bên trong.

Cà chua

Cà chua là một trong những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa nổi bật nhất nhờ chứa hàm lượng lycopene và carotenoid dồi dào.

Lycopene được biết đến với khả năng hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của tia cực tím, giúp giảm nguy cơ cháy nắng khi cơ thể tiếp xúc với ánh mặt trời trong thời gian dài. Đây cũng là lý do cà chua thường xuất hiện trong các chế độ ăn được thiết kế nhằm hỗ trợ sức khỏe làn da.

Không chỉ vậy, cà chua còn cung cấp lượng vitamin C đáng kể - dưỡng chất quan trọng tham gia vào quá trình tổng hợp collagen. Việc bổ sung đầy đủ vitamin C giúp duy trì độ đàn hồi của da, giảm nguy cơ chảy xệ và hạn chế sự hình thành nếp nhăn theo thời gian.

Mặc dù nhiều loại rau củ màu đỏ cũng chứa lycopene, cà chua vẫn được xem là nguồn cung cấp dồi dào và phổ biến nhất.

Cà chua là một trong những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa nổi bật nhất

Hạnh nhân

Nhắc đến các loại thực phẩm tốt cho da, hạnh nhân luôn nằm trong nhóm được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.

Loại hạt này chứa nhiều vitamin E, polyphenol và axit béo không bão hòa đơn - những dưỡng chất có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời và ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, vitamin E được xem là một trong những chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm quá trình oxy hóa trong cơ thể, đồng thời hỗ trợ làm dịu các phản ứng viêm trên da.

Khi được bổ sung thường xuyên với lượng hợp lý, hạnh nhân có thể góp phần duy trì độ ẩm tự nhiên, giúp làn da mềm mại hơn và hạn chế những tổn thương do tia UV gây ra.

Khoai lang

Khoai lang từ lâu đã được yêu thích nhờ khả năng cung cấp năng lượng ổn định và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đây cũng là một trong những thực phẩm có lợi cho sức khỏe làn da.

Loại củ này chứa hàm lượng beta-carotene cao, một chất chống oxy hóa có khả năng chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Beta-carotene được cho là có tác dụng hỗ trợ giảm mức độ tổn thương da do ánh nắng mặt trời, đồng thời giúp làm dịu tình trạng cháy nắng và bảo vệ cấu trúc tế bào trước tác động của tia UV.

Việc bổ sung thực phẩm này vào thực đơn không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn giúp làn da có thêm nguồn dưỡng chất cần thiết để chống chọi với các tác nhân từ môi trường.

Cá hồi

Không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong các chế độ ăn lành mạnh, cá hồi còn được xem là “siêu thực phẩm” dành cho làn da.

Cá hồi chứa hàm lượng omega-3 dồi dào giúp giảm viêm, hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và tăng cường khả năng phục hồi da. Ngoài ra, loại cá này còn cung cấp nhiều protein chất lượng cao, góp phần duy trì cấu trúc da khỏe mạnh.

Điểm đặc biệt của cá hồi nằm ở astaxanthin - một chất chống oxy hóa mạnh được nhiều nghiên cứu quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ bảo vệ da trước tác hại của tia UV.

Astaxanthin không chỉ giúp giảm tổn thương tế bào mà còn góp phần duy trì collagen, từ đó hỗ trợ làn da săn chắc và tươi trẻ hơn theo thời gian.

Cá hồi chứa hàm lượng omega-3 dồi dào giúp giảm viêm, hỗ trợ phục hồi da

Nho đỏ

Nho đỏ là một trong những loại trái cây giàu resveratrol, hợp chất chống oxy hóa nổi tiếng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực chăm sóc da. Resveratrol có khả năng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng tự nhiên của làn da trước các tác động từ môi trường, đặc biệt là tia cực tím.

Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nho đỏ thường xuyên có thể góp phần giảm nguy cơ cháy nắng và hạn chế những tổn thương liên quan đến ánh nắng mặt trời. Nhờ đó, collagen được bảo vệ tốt hơn, đồng thời giúp làm chậm quá trình xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như da xỉn màu, kém đàn hồi hay hình thành nếp nhăn sớm.

Tác giả: Tuệ San

Nguồn tin: tiepthigiadinh.vn