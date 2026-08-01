Ô tô va chạm với xe đạp điện, một nữ học sinh tử vong

Sáng 1/8, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột làm 1 nữ học sinh tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 7h30 sáng 1/8, tài xế Phạm Tùng Điệp (SN 1992, trú tại tổ dân phố Phúc Long, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên), điều khiển xe ô tô mang BKS 50H-161.46 lưu thông trên Quốc 27 theo hướng từ chợ Trung Hoà ra đường tránh Đông Buôn Ma Thuột.

Hiện trường vụ tai nạn.



Khi đi đến Km 8+300 tại vòng xuyến giao nhau giữa Quốc lộ 27 với đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, tài xế Điệp điều khiển xe sang phải để vào đường tránh Đông Buôn Ma Thuột thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Phương Trang (SN 2011) điều khiển chở theo em Nguyễn Thị Thanh Hiền (SN 2011, cùng trú tại thôn 3, xã Ea Ktur) lưu thông cùng hướng.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm em Nguyễn Thị Thanh Hiền tử vong tại chỗ, em Nguyễn Ngọc Phương Trang may mắn không bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Điệp trong lúc điều khiển xe chuyển hướng thiếu quan sát, không đảm bảo an toàn.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt để phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.vn