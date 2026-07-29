5 người không nên ăn trứng vịt

Trứng vịt là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng loại thực phẩm này thường xuyên. Với một số đối tượng, việc ăn trứng vịt có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn trứng vịt.

Người mắc bệnh tim mạch

Trứng vịt chứa hàm lượng cholesterol khá cao, đặc biệt tập trung nhiều trong lòng đỏ. Đối với người mắc bệnh tim mạch, việc tiêu thụ quá nhiều cholesterol có thể làm gia tăng lượng mỡ trong máu, từ đó dẫn đến tình trạng xơ vữa động mạch. Điều này khiến máu lưu thông kém hơn và làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Ngoài ra, chất béo bão hòa trong trứng cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch nếu sử dụng không kiểm soát. Vì vậy, người bệnh nên hạn chế ăn trứng vịt, hoặc chỉ dùng với lượng nhỏ và theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo an toàn.

Trứng vịt chứa hàm lượng cholesterol khá cao, đặc biệt tập trung nhiều trong lòng đỏ. Ảnh minh họa.

Người bị cao huyết áp

Những người đang gặp vấn đề về huyết áp cao cũng cần cân nhắc khi đưa trứng vịt vào khẩu phần ăn hàng ngày. Hàm lượng chất béo và cholesterol trong trứng có thể làm tăng áp lực lên thành mạch, khiến huyết áp khó kiểm soát hơn. Nếu sử dụng thường xuyên và không điều độ, tình trạng bệnh có thể trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian.

Bên cạnh đó, nhiều người có thói quen ăn trứng vịt kèm với các món mặn như muối hoặc nước mắm, điều này càng làm tăng lượng natri nạp vào cơ thể, gây bất lợi cho huyết áp. Do đó, người cao huyết áp nên ưu tiên chế độ ăn ít chất béo, ít muối và chỉ ăn trứng khi thật sự cần thiết.

Người thừa cân, béo phì

Đối với những người đang trong quá trình giảm cân hoặc bị béo phì, trứng vịt không phải là lựa chọn lý tưởng nếu sử dụng quá nhiều. Mỗi quả trứng vịt cung cấp lượng calo khá cao, đặc biệt là từ chất béo trong lòng đỏ. Khi tiêu thụ vượt quá nhu cầu năng lượng hàng ngày, cơ thể sẽ tích trữ phần dư thừa dưới dạng mỡ, dẫn đến tăng cân.

Ngoài ra, việc ăn nhiều trứng mà không kết hợp vận động hợp lý có thể làm chậm quá trình giảm cân. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phải loại bỏ hoàn toàn trứng vịt, mà nên sử dụng với lượng vừa phải, kết hợp với chế độ ăn cân đối và tập luyện thường xuyên để đạt hiệu quả tốt hơn.

Người mắc bệnh gan

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa và xử lý chất béo trong cơ thể. Đối với những người mắc các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ hoặc suy giảm chức năng gan, việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo như trứng vịt có thể làm tăng gánh nặng cho gan. Khi gan phải làm việc quá mức để xử lý lượng cholesterol và chất béo, tình trạng bệnh có thể trở nên trầm trọng hơn.

Ngoài ra, khả năng đào thải độc tố của gan cũng bị ảnh hưởng, khiến cơ thể dễ mệt mỏi và suy nhược. Vì vậy, người bệnh gan nên hạn chế ăn trứng vịt và ưu tiên các thực phẩm dễ tiêu hóa, ít chất béo để bảo vệ sức khỏe.

Đối với những người mắc các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ hoặc suy giảm chức năng gan, việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo như trứng vịt có thể làm tăng gánh nặng cho gan. Ảnh minh họa.

Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi

Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ, đặc biệt là dưới 1 tuổi, còn chưa hoàn thiện và rất nhạy cảm với các loại thực phẩm giàu đạm. Trứng vịt có hàm lượng protein cao, có thể gây khó tiêu hoặc đầy bụng nếu trẻ ăn quá sớm. Ngoài ra, lòng trắng trứng chứa một số protein dễ gây dị ứng, có thể khiến trẻ xuất hiện các triệu chứng như nổi mẩn, ngứa hoặc rối loạn tiêu hóa.

Việc cho trẻ ăn trứng không đúng thời điểm còn có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể. Vì vậy, cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bổ sung trứng vịt vào thực đơn của trẻ.

Tóm lại, dù trứng vịt là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng không phải ai cũng nên ăn một cách tùy ý. Việc hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân và điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp bạn tận dụng được lợi ích của thực phẩm mà vẫn đảm bảo an toàn cho cơ thể.

Tác giả: Trà My (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn