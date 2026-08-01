Hơn 200.000 học sinh Nghệ An sẽ được ưu tiên sử dụng sách giáo khoa miễn phí trong năm học mới.

Tại Nghệ An, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cùng với cả nước, tỉnh sẽ triển khai sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa ở tất cả các môn học trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát nhu cầu sử dụng sách ở hơn 1.000 trường học trên toàn tỉnh từ tiểu học đến trung học phổ thông và học sinh ở các trung tâm Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Giáo dục nghề nghiệp học trung học phổ thông.

Tổng hợp trên toàn tỉnh, sẽ có 208.624/717.236 học sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên được sử dụng sách giáo khoa miễn phí.

Qua thống kê cho thấy, đối với bậc tiểu học, trong số 331.082 học sinh có 96.495 học sinh thuộc đối tượng ưu tiên. Trong khi đó, bậc trung học cơ sở là 81.613/284.565 học sinh, bậc trung học phổ thông là 26.137/123.524 học sinh và hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 4.379/14.065 học sinh.

Tổng hợp trên toàn tỉnh, sẽ có 208.624/717.236 học sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên được sử dụng sách giáo khoa miễn phí.

Những trường hợp được ưu tiên bao gồm: con em thương binh, liệt sĩ, con mồ côi không nuôi dưỡng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh thường trú tại vùng khó khăn, học sinh ở các trường nội trú, học sinh ở các trường nội trú liên cấp và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.

Cũng qua tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, số lượng học sinh thuộc đối tượng ưu tiên tập trung nhiều ở các xã miền núi như: Tam Thái hơn 6.100 em, Mường Xén hơn 4.600 em, Lượng Minh hơn 2.200 em, Môn Sơn hơn 2.800 em, Tân An hơn 2.800 em, Quỳ Hợp hơn 8.900 em, Tam Hợp hơn 8.600 em, Nghĩa Thọ hơn 3.200 em.

Số lượng học sinh thuộc đối tượng ưu tiên tập trung nhiều ở các xã miền núi Nghệ An.

Ở vùng đồng bằng nông thôn: xã Quỳnh Thắng, có hơn 2.300 em, xã Quỳnh Lưu hơn 1.700 em, xã Nam Đàn hơn 2.300 em.

Vùng Vinh cũ, đối tượng học sinh có nhu cầu cũng khá cao như các phường: Vinh Phú là hơn 1.700 em, Thành Vinh hơn 2.400 em, Trường Vinh hơn 2.300 em...

Trước khi được cấp phát sách giáo khoa mới, hiện các trường học trên toàn tỉnh đang có 8.768 bộ sách giáo khoa đã mua từ năm học trước. Tuy nhiên, chỉ có 5.047 bộ còn có thể sử dụng.

Với nhu cầu hiện tại, Nghệ An dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng để mua sắm sách giáo khoa mới cho các nhà trường.

Việc rà soát được thực hiện theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Tác giả: Đình Phượng

Nguồn tin: nhandan.vn