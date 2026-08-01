Nỗi nhớ Đình Bắc biết tỏa sáng khi là siêu dự bị

Khi hàng công bế tắc trong hiệp 2, người hâm mộ lại nhớ đến hình ảnh Nguyễn Đình Bắc từng tạo khác biệt từ băng ghế dự bị ở U23 châu Á 2026. Có lẽ, trước chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Indonesia, HLV Kim Sang-sik cần cân nhắc đưa tiền đạo xứ Nghệ trở lại với vai trò từng phát huy hiệu quả nhất.

Bế tắc trước Singapore và nỗi nhớ "siêu dự bị" Đình Bắc

Trận hòa không bàn thắng trước Singapore trên sân nhà để lại nhiều tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam. Xét về thế trận, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn vượt trội khi tạo ra tới 22 cú dứt điểm. Thế nhưng, con số ấy lại trở nên vô nghĩa khi không một lần bóng nằm gọn trong lưới đối phương.

Yếu tố thiếu may mắn rõ ràng tồn tại khi hai pha dứt điểm của tuyển Việt Nam tìm đến xà ngang. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các chỉ số chuyên môn, nguyên nhân không chỉ nằm ở vận may.

Chỉ số xGOT (Expected Goals on Target) đánh giá chất lượng các cú sút trúng đích của Việt Nam chỉ đạt 0,17, trong khi Singapore đạt tới 1,22. Điều đó phản ánh rằng phần lớn pha dứt điểm của đội chủ nhà không đi trúng cầu môn, hoặc quá dễ để thủ môn đối phương hóa giải.

Đáng lo hơn là diễn biến trong hiệp hai. Dù kiểm soát bóng tới 57%, tuyển Việt Nam chỉ tung ra 9 cú sút, ít hơn cả Singapore (10 cú sút), và không có nổi một pha dứt điểm trúng cầu môn. Khi đối thủ chủ động lùi sâu phòng ngự, các phương án tấn công của Việt Nam trở nên đơn điệu, thiếu sự đột biến và không tạo được khác biệt.

Chính trong thời điểm ấy, nhiều người lại nhớ đến Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ từng nhiều lần tạo bước ngoặt khi vào sân từ ghế dự bị tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Đầu năm nay, tiền đạo quê Nghệ An là "quân bài tẩy" của U23 Việt Nam. Không phải lúc nào cũng đá chính (chỉ xuất phát 2/6 trận), nhưng mỗi lần được tung vào sân, Đình Bắc đều mang đến nguồn năng lượng mới. Anh góp công lớn khi ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Saudi Arabia, tiếp tục ghi dấu ấn ở trận thắng UAE 3-2 với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Khả năng khai thác khoảng trống khi đối phương đã xuống sức, cùng lối chơi giàu tốc độ và đột biến, giúp Đình Bắc trở thành "vũ khí bí mật" mà bất cứ hàng thủ nào cũng phải dè chừng.

Để Đình Bắc tạm ngồi dự bị là tốt cho anh lúc này.

Có nên để Đình Bắc trở lại với vai trò siêu dự bị?

Điều đáng tiếc là trong cuộc đối đầu Singapore, Đình Bắc lại không thể hiện được hình ảnh quen thuộc ấy vì anh không phải siêu dự bị mà có mặt trong đội hình xuất phát. Được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính, tiền đạo này thi đấu mờ nhạt, thiếu tự tin và gần như không tạo được ảnh hưởng lên hàng phòng ngự đối phương. Màn trình diễn dưới sức khiến anh bị thay ra ngay phút 41 mà không cần chờ đến giờ nghỉ.

Thực ra, HLV Kim Sang-sik có lý do để dùng Đình Bắc trong đội hình xuất phát. So với đầu năm, tiền đạo sinh năm 2004 đã trưởng thành vượt bậc. Từ vị trí cầu thủ thường xuyên dự bị ở CLB Công an Hà Nội, anh vươn lên trở thành tiền đạo chủ lực của nhà đương kim vô địch V-League. Chỉ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 5, Đình Bắc ghi bàn ở 6 vòng đấu liên tiếp và khép lại chuỗi phong độ ấn tượng với 10 pha lập công.

Tại trận mở màn ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste, anh còn lập cú hat-trick đầy thuyết phục, cho thấy bản năng săn bàn đang ở giai đoạn sung mãn nhất. Chính vì vậy, màn trình diễn nhạt nhòa trước Singapore có thể xuất phát nhiều hơn từ yếu tố tâm lý hơn là vấn đề chuyên môn. Áp lực khi đá chính, kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ hay việc bị đối phương theo sát ngay từ đầu trận đều có thể khiến Đình Bắc không phát huy được những phẩm chất tốt nhất.

Phía trước là chuyến làm khách trên sân Indonesia, trận đấu mang ý nghĩa quyết định với cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam. Đây có lẽ là lúc HLV Kim Sang-sik cần tính toán lại cách sử dụng Đình Bắc.

Thay vì tiếp tục xếp anh đá chính, việc đưa tiền đạo này trở lại băng ghế dự bị có thể là một phương án đáng cân nhắc. Khi trận đấu bước sang hiệp hai, đối thủ bắt đầu xuống sức và khoảng trống xuất hiện nhiều hơn, tốc độ, khả năng đi bóng và sự táo bạo của Đình Bắc sẽ phát huy hiệu quả tối đa. Đó cũng chính là công thức từng giúp anh tỏa sáng trước Saudi Arabia và UAE ở giải U23 châu Á.

Một cầu thủ không nhất thiết phải đá chính mới tạo ra giá trị lớn nhất. Có những người sinh ra để thay đổi cục diện trận đấu từ băng ghế dự bị. Với Đình Bắc, có lẽ HLV Kim Sang-sik nên biến anh thành "chiếc lò xo bị nén" âm thầm tích lũy năng lượng, chờ đúng thời điểm để bung ra với sức mạnh lớn nhất. Nếu được sử dụng hợp lý, tiền đạo trẻ hoàn toàn có thể trở thành nhân tố tạo khác biệt, giúp tuyển Việt Nam tìm kiếm kết quả tích cực trên đất Indonesia.

Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: znews.vn