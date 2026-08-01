Tìm đường xuất ngoại cho tuyển thủ Việt Nam

Đình Bắc là cầu thủ rộng cửa xuất ngoại ở thời điểm hiện tại của bóng đá Việt Nam - Ảnh: Anh Khoa

Trước tiên, chúng ta cần nhìn nhận từ V.League, nơi mà các tuyển thủ Việt Nam như Đình Bắc, Nhật Minh, Trung Kiên hay kinh nghiệm hơn là Quang Hải, Hoàng Đức đang thi đấu. Không phủ nhận giải đấu đã có những tiến triển về chuyên môn, song nếu đặt V.League lên bàn cân với K.League hay J.League - những mặt trận mà người hâm mộ chờ đợi cầu thủ có thể được ra sân thường xuyên khi xuất ngoại, thì vẫn có những chênh lệch nhất định.

Đơn cử, tốc độ chuyền bóng ở V.League vẫn còn khiêm tốn. Thời điểm thực hiện đường chuyền chưa tối ưu. Nhịp độ trận đấu và tốc độ chuyển đổi giữa tấn công và phòng ngự mới ở mức trung bình. Ngoài ra, yếu tố về cường độ thể chất ở nhiều CLB thi đấu còn chưa cao. Điều này kéo theo khả năng pressing (gây sức ép) và chuyển đổi trạng thái sau khi mất hoặc giành lại bóng vẫn còn hạn chế.

Trong khi đó tại K.League hay J.League, tốc độ chuyển đổi giữa tấn công và phòng ngự đã ở một chuẩn mực cao hơn. Lối chơi có nhịp độ cao, xử lý bóng nhanh. Cầu thủ có khả năng đưa ra quyết định và phản ứng trong thời gian ngắn… Vậy nên, tôi nghĩ nếu cầu thủ Việt Nam nói riêng hay V.League nói chung có thể đẩy cao chất lượng hơn nữa thì việc xuất ngoại mới không diễn ra nhiều thách thức như hiện tại.

Ngoài góc độ liên quan đến giải vô địch quốc gia, tôi tin rằng bóng đá trẻ Việt Nam cũng là đòn bẩy nếu cầu thủ muốn thực sự vươn tầm. Chuyện xây dựng hệ thống đào tạo từ lứa tuổi thiếu niên theo định hứng hiện đại, áp dụng mô hình tiên tiến như cách PVF thực hiện là cần thiết. Các cầu thủ cần hình thành lối chơi chuyển đổi trạng thái nhanh ngay từ khi còn nhỏ. Việc xây dựng hệ thống tập luyện để giúp cầu thủ phát triển sức mạnh cùng cơ trung tâm, khả năng tranh chấp, tốc độ bứt phá; hay kết hợp đánh giá thể chất bằng các phương pháp khoa học để nâng cao hiệu quả đào tạo cũng là điều cần được chú trọng.

Đặc biệt, tôi tin rằng việc khuyến khích học ngoại ngữ để cầu thủ dễ dàng hoà nhập khi thi đấu hoặc phát triển sự nghiệp ở môi trường quốc tế luôn cần thiết, ngay từ khi cầu thủ còn nhỏ tuổi.

Sau cùng, hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục chứng kiến những nhân tài xuất ngoại trong tương lai. Nhưng điều đó không chỉ dừng lại ở câu chuyện về lượng, mà cần được tăng cường về chất. Các bạn đã có Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Hậu, Quang Hải… làm nền tảng để thế hệ hậu bối tìm kiếm được niềm cảm hứng cũng như có thêm bài học kinh nghiệm để sang nước ngoài chơi bóng. Ở góc độ vĩ mô, bóng đá Việt Nam cũng nhìn ra cơ sở để làm điểm tựa cho cầu thủ trẻ vươn xa.

HLV Kim Dong Hae hiện là Trưởng Bộ phận huấn luyện tại Học viện Bóng đá Quốc tế Hàn Quốc (KIFA) ở Việt Nam. Ông khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ tấn công và có 7 năm thi đấu cho các CLB chuyên nghiệp tại Hàn Quốc như LG Cheetahs (Tiền thân của FC Seoul hiện nay) và Suwon Samsung Bluewings. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, năm 1992, ông từng được triệu tập lên ĐT Hàn Quốc để tham dự Vòng sơ loại Asian Cup năm đó. Trên cương vị HLV, Kim Dong Hae được xem như chuyên gia huấn luyện bóng đá học đường ở Hàn Quốc. Không dừng lại ở đó, ông phát triển lên cấp độ chuyên nghiệp khi tham gia BHL của nhiều CLB tại K.League và đặc biệt là quãng thời gian làm phó tướng của HLV Park Hang-seo khi còn ở Gyeongnam FC. Ông có lần đầu tiên giữ vai trò thuyền trưởng của một CLB là Sangju Sangmu năm 2011.

Tác giả: Kim Dong Hae

Nguồn tin: bongdaplus.vn