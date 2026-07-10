Thực phẩm giàu kali nếu không thích ăn chuối

Kali là khoáng chất thiết yếu giúp duy trì hoạt động bình thường của tim, cơ bắp, hệ thần kinh và cân bằng lượng nước trong cơ thể. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), mọi người có thể đáp ứng nhu cầu kali thông qua chế độ ăn uống đa dạng mà không cần sử dụng thực phẩm bổ sung.

Đối với trẻ nhỏ, kali góp phần hỗ trợ sự phát triển của cơ bắp, hệ thần kinh và duy trì cân bằng điện giải. Trong khi đó, phụ nữ mang thai cần bổ sung đủ kali để hỗ trợ chức năng cơ, duy trì huyết áp khỏe mạnh và giảm nguy cơ chuột rút - tình trạng khá phổ biến trong thai kỳ.

Chuối từ lâu được xem là "biểu tượng" của thực phẩm giàu kali. Tuy nhiên, trên thực tế, kali có mặt trong rất nhiều loại rau củ, trái cây, các loại đậu và sản phẩm từ sữa. Vì vậy, nếu không thích ăn chuối hoặc muốn đa dạng thực đơn, bạn vẫn có thể bổ sung đủ kali từ nhiều thực phẩm quen thuộc khác.

Khoai lang

Theo Health, khoai lang là một trong những nguồn kali dồi dào. Một củ khoai lang cỡ vừa (khoảng 150 g) cung cấp khoảng 541 mg kali, tương đương hoặc thậm chí nhiều hơn một quả chuối cỡ trung bình.

Ngoài kali, khoai lang còn giàu chất xơ, vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe mắt và hệ tiêu hóa.

Đây cũng là thực phẩm phù hợp với cả trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Với trẻ em, khoai lang mềm, dễ tiêu hóa và có thể chế biến thành nhiều món như cháo, súp hoặc nghiền. Với mẹ bầu, khoai lang giúp bổ sung nhiều dưỡng chất quan trọng, tuy nhiên nên ưu tiên luộc hoặc hấp thay vì chiên để hạn chế chất béo.

Một củ khoai lang cỡ vừa (khoảng 150 g) cung cấp khoảng 541 mg kali, tương đương hoặc thậm chí nhiều hơn một quả chuối cỡ trung bình. Ảnh: Shutterstock.

Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina là loại rau xanh chứa nhiều kali, chỉ với một cốc rau bina nấu chín, cơ thể đã được bổ sung khoảng 839 mg kali. Loại rau này còn là nguồn cung cấp magie dồi dào. Cả kali và magie đều là hai khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ hoạt động của cơ tim, cơ bắp và hệ thần kinh.

Đây cũng là thực phẩm phù hợp cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai nhờ giàu folate, sắt cùng nhiều vitamin thiết yếu. Bạn có thể chế biến rau bina bằng cách luộc, xào nhẹ, nấu canh hoặc xay cùng sinh tố.

Quả bơ

Bơ không chỉ nổi tiếng nhờ chất béo không bão hòa có lợi mà còn là nguồn kali rất tốt. 1/2 quả bơ cung cấp khoảng 488 mg kali. Tùy theo kích thước, nửa quả bơ thậm chí có thể chứa nhiều kali hơn một quả chuối cỡ trung bình. Ngoài kali, bơ còn giàu chất xơ, vitamin E, vitamin K và folate, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hệ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu.

Bơ cũng là món ăn được nhiều trẻ nhỏ yêu thích nhờ kết cấu mềm mịn, dễ ăn. Đối với phụ nữ mang thai, bơ là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi khi được sử dụng với lượng phù hợp trong chế độ ăn cân bằng.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là nguồn cung cấp kali khá tốt mà nhiều người thường bỏ qua. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một hộp sữa chua Hy Lạp khoảng 170 g cung cấp khoảng 240 mg kali. Khi chứa các lợi khuẩn sống, sữa chua Hy Lạp không chỉ bổ sung kali mà còn cung cấp canxi, protein và các vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

Loại thực phẩm này có thể giúp hỗ trợ sức khỏe xương, hệ tiêu hóa và tăng cảm giác no. Để tăng lượng kali trong khẩu phần ăn, bạn có thể kết hợp sữa chua Hy Lạp với các loại trái cây như kiwi, dâu tây hoặc xoài. Đây cũng là món ăn nhẹ phù hợp cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai nhờ chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển và sức khỏe tổng thể.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn