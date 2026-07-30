Đừng đổ oan cho khoai môn: Đây mới là 5 loại rau củ có thể khiến đường huyết tăng nhanh

Khi nhắc đến thực phẩm làm tăng đường huyết, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến bánh ngọt, trà sữa hay nước có gas. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngay trong mâm cơm hằng ngày cũng có những loại rau củ tưởng vô hại nhưng lại chứa lượng tinh bột hoặc đường tự nhiên khá cao, đủ khiến đường huyết tăng mạnh nếu ăn không đúng cách.

Đáng chú ý, khoai môn thường bị "điểm mặt chỉ tên" như một thực phẩm cần tránh. Nhưng trên thực tế, loại củ này không phải "thủ phạm" đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ.

Khoai môn không phải "kẻ xấu"

Khoai môn chứa nhiều tinh bột nên khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành glucose. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thực phẩm này còn cung cấp chất xơ, kali, vitamin B6 và nhiều khoáng chất có lợi.

Vấn đề nằm ở khẩu phần và cách kết hợp thực phẩm.

Nếu vừa ăn một bát cơm lớn, vừa ăn thêm nhiều khoai môn, lượng carbohydrate trong bữa ăn sẽ tăng cao, khiến đường huyết dễ tăng sau ăn. Ngược lại, nếu dùng khoai môn thay thế một phần cơm hoặc tinh bột, kết hợp với rau xanh và thực phẩm giàu đạm thì đây vẫn là lựa chọn phù hợp.

Nói cách khác, đừng đổ oan cho khoai môn, bởi điều khiến đường huyết mất kiểm soát nhiều khi lại là cách chúng ta ăn.

1. Củ dền

Củ dền nổi tiếng giàu folate, chất chống oxy hóa và khoáng chất. Tuy nhiên, phần củ cũng chứa lượng đường tự nhiên tương đối cao.

Nhiều người cho rằng thực phẩm tự nhiên thì có thể ăn thoải mái, nhưng điều này không hoàn toàn đúng. Với người mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường, việc ăn quá nhiều củ dền trong một bữa vẫn có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn mong muốn.

2. Khoai tây chiên và các món rau củ chiên

Khoai tây vốn đã giàu tinh bột. Khi được chiên ngập dầu, thực phẩm này không chỉ tăng mạnh về lượng calo mà còn dễ tiêu hóa hơn, khiến glucose được hấp thu nhanh vào máu. Không chỉ khoai tây, các món như cà tím chiên, củ sen chiên hay rau củ tẩm bột cũng có cơ chế tương tự.

Ăn những món này thường xuyên không chỉ khiến đường huyết khó kiểm soát mà còn làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì - yếu tố góp phần làm giảm độ nhạy insulin.

3. Rau củ nấu quá nhừ

Nhiều người có thói quen hầm rau củ thật mềm vì nghĩ sẽ dễ tiêu hóa hơn. Tuy nhiên, khi cấu trúc thực phẩm bị phá vỡ quá mức, cơ thể sẽ hấp thu carbohydrate nhanh hơn, từ đó làm đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn. Điều này đặc biệt dễ gặp ở các món súp đặc, rau củ nghiền hoặc các món hầm quá lâu.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên chế biến vừa chín tới để giữ lại chất xơ và làm chậm quá trình hấp thu đường.

4. Dưa chua ngọt

Không ít gia đình thích ăn củ cải ngâm đường, cà rốt chua ngọt hay các loại rau củ muối. Những món này có vị chua là chủ yếu nên nhiều người quên rằng trong quá trình chế biến thường sử dụng khá nhiều đường để cân bằng hương vị.

Ngoài lượng đường bổ sung, hàm lượng muối cao trong thực phẩm muối chua còn không tốt cho người có nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

5. Các loại rau củ giàu tinh bột

Bí đỏ, ngô, khoai lang hay khoai môn đều không phải thực phẩm cấm với người cần kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, chúng không nên được xem là "rau" thông thường mà cần được tính vào nhóm thực phẩm cung cấp tinh bột.

Nếu vừa ăn cơm, vừa ăn nhiều khoai hoặc ngô trong cùng một bữa, tổng lượng carbohydrate sẽ tăng đáng kể. Đó mới là nguyên nhân khiến đường huyết tăng, chứ không phải bản thân từng loại thực phẩm.

Điều quan trọng không phải kiêng tuyệt đối Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người mắc đái tháo đường không cần loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm chứa tinh bột như khoai hay ngô. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần, cân đối lượng carbohydrate trong bữa ăn và ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, ít qua chế biến. (Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống). Thực tế, không có loại rau củ nào khiến đường huyết tăng "vùn vụt" chỉ sau một lần ăn. Điều đáng lo là thói quen ăn quá nhiều, ăn sai cách và duy trì trong thời gian dài. Muốn kiểm soát đường huyết hiệu quả, hãy ưu tiên rau xanh, ăn đủ đạm, giảm thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế món chiên rán và tính toán hợp lý tổng lượng tinh bột trong mỗi bữa. Đó mới là chìa khóa giúp đường huyết ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Phụ nữ mới