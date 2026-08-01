Nghệ An: Xử phạt trường hợp đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Theo Công an tỉnh Nghệ An, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tương Dương phát hiện anh Th. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận vào bài viết trên Fanpage "Báo Nghệ An" với thông tin sai sự thật về lực lượng Công an. Qua xác minh, Công an xã mời người này đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh N.Đ.Th. thừa nhận hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bình luận sai sự thật nói trên, đồng thời cam kết không đăng tải, bình luận các thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Cơ quan Công an làm việc với anh N.Đ.Th. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An



Công an xã Tương Dương xác định anh N.Đ.Th. đã vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP, ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Với hành vi này, anh N.Đ.Th. bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

Tác giả: Quốc Thanh

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết