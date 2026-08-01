Chỉ vì tò mò nhấn vào web phản cảm, người đàn ông bị dẫn dụ nạp tiền cả trăm triệu

Sự tò mò đối với những nội dung khiêu dâm, "web đen" trên mạng xã hội từ lâu đã trở thành con đường ngắn nhất dẫn dụ người dùng vào bẫy của các tổ chức tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

Người đàn ông sập bẫy "mồi nhử tình dục"

Mới đây, một vụ việc hy hữu và đầy kịch tính vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khi một người đàn ông họ Đường vì tò mò nhấp vào liên kết lạ đã rơi vào kịch bản lừa đảo tinh vi. Người này thậm chí còn ôm 30.000 Nhân dân tệ (hơn 116 triệu đồng) tiền mặt rồi bắt taxi đi xuyên đêm sang thành phố khác để giao tiền. Rất may mắn, nhờ sự phối hợp giải cứu thần tốc của cảnh sát hai địa phương, vụ lừa đảo đã bị chặn đứng chỉ 10 phút trước giờ giao dịch.

Mọi chuyện bắt đầu từ 4 ngày trước đêm định mệnh.

Trong một lần lướt mạng xã hội, ông Đường (sinh sống tại thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông) vô tình nhìn thấy một đường link lạ dẫn đến trang web khiêu dâm xuất hiện trong phần bình luận. Vì tò mò, ông đã không ngần ngại nhấp vào liên kết và làm theo hướng dẫn để tải về một ứng dụng (App) không rõ nguồn gốc trên điện thoại.

Ngay khi ông Đường truy cập vào ứng dụng, những kẻ lừa đảo trong vai "nhân viên chăm sóc khách hàng" bắt đầu tiếp cận. Chúng sử dụng những lời lẽ úp mở, đầy khiêu khích như "dịch vụ hẹn hò riêng tư tại nhà", "gặp gỡ mỹ nhân địa phương" để làm mồi nhử. Để được hưởng dịch vụ này, kẻ lừa đảo yêu cầu ông Đường phải thực hiện các thao tác nạp tiền vào nền tảng để "xác minh tín dụng" và làm nhiệm vụ mở khóa.

Sau khi ông Đường nạp tiền thành công, đối phương lập tức giở trò lừa đảo quen thuộc: báo lỗi dữ liệu xác thực, yêu cầu nâng mức chuyển tiền và mở khóa tài khoản. Thấy nạn nhân đã hoàn toàn dính bẫy và mất cảnh giác, kẻ lừa đảo tăng mức độ ép buộc bằng cách yêu cầu ông Đường phải chuẩn bị một khoản tiền mặt lớn, trực tiếp mang đến quận Điền Bạch, thành phố Mậu Danh (cách Dương Giang hàng trăm cây số) để giao dịch trực tiếp thì mới có thể "hoàn tất thủ tục mở khóa và thực hiện dịch vụ hò hẹn".

Dưới sự thao túng tâm lý dai dẳng của nhóm lừa đảo, ông Đường hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi. Ngay trong đêm, ông vội vã rút 30.000 Nhân dân tệ tiền mặt, bắt xe công nghệ/taxi đi xuyên đêm sang thành phố khác để kịp giờ giao tiền.

Người đàn ông từ chối hợp tác với cơ quan chức năng

Khoảng 19 giờ ngày 21/7, Trung tâm Chống Gian lận thành phố Dương Giang nhận được cảnh báo sớm từ hệ thống giám sát an ninh: ông Đường đang di chuyển trên một chiếc xe gọi xe hướng về quận Điền Bạch, thành phố Mậu Danh với ý định giao 30.000 NDT tiền mặt cho đối tượng lừa đảo.

Nhận thấy tính chất cực kỳ khẩn cấp của vụ việc, Trung tâm Chống Gian lận Dương Giang lập tức phát tín hiệu phối hợp cùng Công an thành phố Mậu Danh để triển khai phương án chặn bắt. Ngay lập tức, cán bộ chống lừa đảo đã liên tục gọi điện cho ông Đường để giải thích và ngăn chặn. Tuy nhiên, do đã bị kẻ lừa đảo "tẩy não" từ trước, ông Đường từ chối bắt máy và kiên quyết không hợp tác với lực lượng chức năng.

Trước tình thế ngặt nghèo, khi chiếc xe chở nạn nhân vẫn lao nhanh trên đường cao tốc, cảnh sát nhanh chóng chuyển đổi chiến thuật.

Lực lượng chức năng đã chủ động tra cứu thông tin chuyến xe, liên hệ trực tiếp với tài xế lái xe công nghệ đang chở ông Đường. Cảnh sát thông báo cho tài xế biết hành khách trên xe đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo viễn thông nghiêm trọng, yêu cầu tài xế ngay lập tức thay đổi lộ trình, giảm tốc độ và ghé vào điểm dừng chân gần nhất.

Thời điểm này, chiếc xe chỉ còn cách điểm hẹn giao dịch của kẻ lừa đảo khoảng 10 phút di chuyển. Cảnh sát hai thành phố đã nhanh chóng tính toán quỹ đạo, xác định điểm chặn và lập tức cơ động đến Trạm dịch vụ Tân Hư trên tuyến đường để phục kích.

Sau gần một giờ đồng hồ theo dõi kịch tính và triển khai phương án chặn bắt khẩn cấp, lực lượng công an đã tiếp cận thành công chiếc xe chở ông Đường tại trạm dịch vụ. Cảnh sát kịp thời khống chế tình huống, ngăn chặn việc giao nhận tiền và bảo toàn nguyên vẹn 30.000 NDT tiền mặt cho ông Đường. Lúc này, khi được cảnh sát giải thích rõ ràng các chiêu thức lừa đảo, người đàn ông mới bừng tỉnh và không khỏi bàng hoàng nhận ra mình vừa thoát khỏi một cú lừa cay đắng.

Cảnh giác trước bẫy "hẹn hò - nạp tiền"

Sau khi giải cứu thành công tài sản cho nạn nhân, cơ quan công an tỉnh Quảng Đông đã đưa ra những lời nhắc nhở an toàn quan trọng dành cho toàn thể người dân:

Tuyệt đối không nhấp vào liên kết lạ: Các trang web khiêu dâm, quảng cáo mại dâm trực tuyến hay các ứng dụng không rõ nguồn gốc là "cửa ngõ" phổ biến nhất được tội phạm viễn thông sử dụng để thu hút lưu lượng truy cập và giăng bẫy nạn nhân.

Nhận diện chiêu trò lừa đảo: Bất kỳ hình thức nào yêu cầu "nạp tiền làm nhiệm vụ", "thanh toán xác minh tín dụng", hay "máy báo lỗi cần giao tiền mặt trực tiếp để mở khóa" đều là 100% lừa đảo. Không có bất kỳ dịch vụ hẹn hò hay cơ quan hợp pháp nào yêu cầu giao dịch tài chính theo cách này.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: phunumoi.net.vn