Năm 2027, Nghệ An mở 07 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho 560 cán bộ thuộc đối tượng 03

Kế hoạch được ban hành nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc diện đối tượng 03 của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; đồng thời tham mưu đề xuất, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Công tác bồi dưỡng và cập nhật kiến thức sẽ được triển khai dự kiến từ tháng 3/2027 -11/2027 tại Trung đoàn 764 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, với 560 đồng chí, chia thành hai hình thức: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh mở 03 lớp với tổng số 240 học viên (mỗi lớp 80 đồng chí) thực hiện theo chương trình khung của Bộ Quốc phòng; Cập nhật kiến thức quốc phòng – an ninh mở 04 lớp với tổng số 320 học viên (mỗi lớp 80 đồng chí) thực hiện theo Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQPANTW của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương.

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan triển khai công tác chuẩn bị. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức các lớp học bảo đảm chặt chẽ, an toàn; đánh giá chất lượng lớp học, rút kinh nghiệm sau mỗi lớp học báo cáo Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh về kết quả các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh và thông báo kết quả học tập cho các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi học viên công tác.

Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương lập danh sách cán bộ thuộc diện đối tượng 03 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, thẩm định danh sách đối tượng tham gia các lớp học, bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan tổ chức của Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các xã, phường rà soát, cử cán bộ thuộc diện đối tượng 03 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đúng đối tượng, thành phần, chỉ tiêu phân bổ từng lớp học của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn