Đặt tên Đôi Hậu sau sáp nhập xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu: Do xã nào cũng muốn giữ tên của mình

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, Nghệ An có một đơn vị hành chính cấp huyện và 67 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, trong đó có 27 đơn vị cấp xã liền kề. Tỉnh Nghệ An chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành công việc ở từng cấp đúng tiến độ để trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và xã tại Nghệ An giai đoạn 2023-2025 trong tháng 6-2024.