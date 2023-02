Quy trình môi giới và nhận hối lộ giữa cán bộ đăng kiểm với cò ở Nghệ An

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra về hành vi "nhận hối lộ và môi giới hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An gồm 2 cơ sở 3701S (địa chỉ 72 Phan Bội Châu, TP. Vinh) và 3702S (tại TX. Thái Hòa, Nghệ An).

Trong số các đối tượng nêu trên có 10 đối tượng là giám đốc, phó giám đốc, cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An và 3 đối tượng là "cò", chuyên móc nối với các cán bộ đăng kiểm để đưa và nhận hối lộ.

Công an tỉnh Nghệ An tống đạt các quyết định tố tụng với nhóm cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An và 3 đối tượng 'cò'.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, các cán bộ đăng kiểm tại 2 cơ sở này đã móc nối với "cò" nhận tiền hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm cho những phương tiện không đủ tiêu chuẩn.

Cụ thể, theo quy định, trưởng dây chuyền đăng kiểm là các đăng kiểm viên bậc cao, là người có chức vụ, quyền hạn trong hoạt động đăng kiểm. Các trưởng dây chuyền đăng kiểm và bộ phận kiểm tra hồ sơ ban đầu, thu tiền lệ phí khám xe đã móc nối với một số đối tượng “cò” bên ngoài để nhận đăng kiểm cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Nguyễn Quý Khánh - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Sau khi nhận các phương tiện đến đăng kiểm, các đối tượng "cò" sẽ thỏa thuận, thống nhất với trưởng dây chuyền để bỏ qua các lỗi như: không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải, cơi nới thành, thùng xe, lốp xe mòn, phanh xe không đảm bảo, đèn xe không đúng quy định…

Tùy vào việc bỏ qua lỗi vi phạm nặng hay nhẹ, trưởng dây chuyền thống nhất với “cò” để nhận tiền hối lộ từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng/phương tiện. Sau khi hoàn tất thủ tục khám, bộ phận đăng kiểm sẽ cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho những phương tiện không đủ tiêu chuẩn này.

2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An là Nguyễn Viết Đức và Nguyễn Trinh Tài.

Ngoài việc bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình khám xe, bộ phận kiểm tra hồ sơ ban đầu còn móc nối với “cò” nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi như: thiếu giấy đăng ký gốc, thiếu giấy hẹn của Cảnh sát giao thông, thiếu giấy thế chấp ngân hàng. Với các lỗi này, các chủ phương tiện phải đưa tiền từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng để được bỏ qua.

Đối với các phương tiện muốn được làm thủ tục đăng kiểm nhanh hoặc mắc các lỗi đơn giản thì phải nộp ít nhất 200.000 đồng/phương tiện.

Cơ quan công an thu giữ các bộ máy tính để bàn trong trung tâm đăng kiểm và nhiều tài liệu liên quan tại trung tâm đăng kiểm và nhà riêng của các đối tượng.

Để tránh bị lộ, việc đưa tiền hối lộ sẽ được "cò" kẹp tiền vào các giấy tờ liên quan trong lúc làm thủ tục rồi đưa cho các đăng kiểm viên.

Cứ 2 tuần 1 lần, toàn bộ số tiền nhận hối lộ này sẽ được Nguyễn Quý Khánh (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm) và 2 phó giám đốc là Nguyễn Trinh Tài, Nguyễn Viết Đức tổng hợp lại rồi chung chia tỷ lệ % theo chức năng, vị trí công việc cho cán bộ nhân viên của trung tâm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ các hành vi phạm pháp của các đối tượng trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An vào ngày 4/2.

Như đã đưa tin, trước đó vào ngày 4 và 5/2, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét 2 cơ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An (gồm trung tâm 3701S tại TP. Vinh và 3702S tại TX. Thái Hòa) để điều tra liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật tại trung tâm này.

Quá trình khám xét, cơ quan công an đã niêm phong nhiều phòng hồ sơ, niêm phong và thu giữ nhiều bộ máy tính để bàn bên trong trung tâm đăng kiểm để phục vụ điều tra.

Công an khám xét trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Cùng với việc khám xét trụ sở Trung tâm đăng kiểm, công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của Nguyễn Quý Khánh (SN 1967, trú tại khối Trung Hòa, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh)- Giám đốc trung tâm đăng kiểm; Nguyễn Trinh Tài (SN 1969, trú tại xã Nghi Ân, TP. Vinh) - Phó Giám đốc và Nguyễn Viết Đức (SN 1968, trú tại phường Lê Mao, TP. Vinh) - Phó Giám đốc). Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

