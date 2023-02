Khám xét nhà riêng Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

Ngày 4/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc, nơi ở của một Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc, nơi ở của ông Nguyễn Trinh Tài, là Phó giám đốc thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An (địa chỉ số 72, đường Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An).

Công an khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Được biết, ông Nguyễn Trinh Tài (SN 1969), trú ở TP Vinh, hiện là 1 trong 4 Phó giám đốc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Cùng ngày, nhiều cán bộ Công an tỉnh Nghệ An đã đến làm việc và thực hiện việc khám xét tại trụ sở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Sau khi khám xét, cơ quan Công an đã lập biên bản, thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu liên quan. Một số phòng hồ sơ tại Trung tâm ddăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đã bị Công an niêm phong phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Để xác minh thêm thông tin, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã liên hệ với lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An nhưng chưa có phản hồi từ đơn vị này.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus