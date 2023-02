Nghệ An có bao nhiêu Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới?

Ngày 5/2, theo dữ liệu PV có được, hiện tại Nghệ An có 9 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn tỉnh.

Cụ thể, Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3701S – Nghệ An địa chỉ tại 72 Phan Bội Châu, TP Vinh; Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3702S – Nghệ An cả 2 Trung tâm này đều do ông Nguyễn Quý Khánh làm giám đốc. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3703D – Nghệ An địa chỉ tại Km 6, QL 46, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An do ông Hồ Hữu Hưng làm P. giám đốc phụ trách . Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3705D – Nghệ An có địa chỉ tại Xóm 1, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc do ông Nguyễn Văn Hùng làm P. giám đốc phụ trách.

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3704D – Nghệ An có địa chỉ tại Xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu do ông Hoàng Mạnh Huynh làm P. giám đốc phụ trách. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3706D – Nghệ An có địa chỉ tại QL7B, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương do ông Nguyễn Tiến Hoà làm P. giám đốc phụ trách. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3707D – Nghệ An địa chỉ tại Xóm 5, xã Quỳnh Lộc, TX. Hoàng Mai do ông Lê Ngọc Thực P. giám đốc phụ trách. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3708D – Nghệ An địa chỉ tại Xóm 3, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên do ông Trần Anh Phong làm P. giám đốc phụ trách. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3709D – Nghệ An địa chỉ tại Khối 9, phường Quán Bàu, TP. Vinh do ông Ngô Xuân Sơn làm giám đốc.

Liên quan đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3701S- Nghệ An, ngày 4/2 tổ công tác của Công an tỉnh Nghệ An tiến hành công tác khám xét tại trụ sở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An 37-01S (72 đường Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An).

Cùng ngày, Công an cũng đã khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Nguyễn Trinh Tài (54 tuổi) trú TP Vinh, Nghệ An, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-01S.

