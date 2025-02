Quế Ngọc Hải đang được biến thành… chân chuyền tại Bình Dương?

Quế Ngọc Hải (phải) đang tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo Bình Dương

SLNA là một đội bóng được xếp ngồi “chiếu dưới” nếu so với Bình Dương. Tuy nhiên, để biến mọi lợi thế thành 3 điểm không hề đơn giản với HLV Nguyễn Công Mạnh. Cần phải nhớ là ở lượt đi, SLNA đã đánh bại Bình Dương tại Vinh với tỷ số 1-0. Do vậy, Bình Dương cần có những tính toán để có thể tìm kiếm một thắng lợi trên sân nhà. Sơ đồ 5-4-1 đã được HLV Công Mạnh sử dụng. Trong đó đó, Jenclesio đảm nhận vị trí trung vệ giữa, Abdurakhmanov đá bên phải còn bên trái do Quế Ngọc Hải đảm nhận. Bộ đôi chạy cánh của Bình Dường do Thành Nhân (cánh phải) và Minh Trọng (trái) đảm nhận.

Bình Dương tấn công rất đều ở hai hành lang cánh, khi cả Minh Trọng và Thành Nhân chơi rất cơ động. Tuy nhiên, có một sự khác biệt là Quế Ngọc Hải thường xuyên vượt qua vạch giữa sân để tham gia tấn công. Ý đồ xây dựng Quế Ngọc Hải như một “chân chuyền” đã mang đến những ý tưởng tấn công mới cho Bình Dương. Rất nhiều đường chuyền được thực hiện bởi Quế Ngọc Hải và ngoài tỷ lệ chính xác cao, trung vệ này còn suýt điền tên mình lên bảng tỷ số ở phút 56. Đó là tình huống anh có một pha ngoặt bóng trong vòng cấm địa, trước khi tung cú cứa lòng hạ thủ môn Văn Việt. Thật tiếc, cột dọc đã từ chối bàn thắng này.

Hai bàn thắng của Tiến Linh và Minh Khoa đã giúp Bình Dương đánh bại SLNA. Quế Ngọc Hải không tham gia những tình huống dẫn đến bàn thắng nhưng anh lại tạo ra những ảnh hưởng lớn để nhường chỗ cho Đình Khương ở phút 69. Phong độ của Bình Dương đang tốt dần lên và họ đã vươn lên đứng thứ 5 trên BXH. Quế Ngọc Hải đóng một phần quan trọng trong sự trở lại của đội bóng đất Thủ trong vai trò phòng ngự lẫn tấn công. Thực tế, đây là điều từng rất quen thuộc trong màu áo ĐTQG, khi Quế Ngọc Hải thường xuyên có những đường chuyền dài vượt tuyến, mở ra cơ hội cho các đồng đội ghi bàn.

Quế Ngọc Hải đã không góp mặt tại AFF Cup 2024

Mùa này Quế Ngọc Hải đã có 12 trận đá chính cho Bình Dương. Con số này không quá ấn tượng khi đội bóng đất Thủ có một quãng thời gian chơi không thật tốt. Những sai số của "Hải Quế" đã được đề cập rất nhiều và điều này phần nào đó tác động trực tiếp đến vai trò của trung vệ này ở ĐTQG. Cần nhắc lại, tháng 9/2024, Quế Ngọc Hải trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian vắng mặt vì chấn thương. Tiếc thay, anh lại không thể hiện được những gì tốt nhất trong giai đoạn tiếp theo. Cái kết dành cho Quế Ngọc Hải là bị gạch tên khỏi danh sách tham dự AFF Cup 2024.

Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi HLV Kim Sang Sik nói không với "Hải Quế". Xâu chuỗi những vấn đề bất ổn, những điểm trừ ở thời điểm đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đúng và điều này cũng cho thấy, ông Kim rất lý trí chứ đó không phải là hành động dũng cảm loại đi một công thần. Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh… đã có một kỳ AFF Cup 2024 rất thành công. Do vậy, sẽ không có nhiều người nhắc đến "Hải Quế" nhưng có sự thật không thể phủ nhận, cầu thủ người Nghệ An vẫn là một trung vệ hàng đầu tại V.League.

Quế Ngọc Hải đang dần tìm lại cảm giác tốt nhất. Điều này mang đến cho anh những niềm hy vọng trở lại ĐTQG nhưng để có một chỗ đứng, "Hải Quế" cần phải nỗ lực hơn nữa. Giờ Quế Ngọc Hải không chỉ phải phòng ngự hay, mà còn phải phát huy được những phẩm chất mà không phải trung vệ nào cũng có được. Đó là một “chân chuyền” thượng thặng.

Tác giả: Đức Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn