Vợ Quang Hải nhập viện ngay sau chuyến công tác TP.HCM

Chu Thanh Huyền nhập viện ngay sau khi đáp chuyến bay từ TP.HCM đến Hà Nội ngày 30/3. Ảnh: chuthanhhuyen.official/TikTok.

Hôm 30/3, Chu Thanh Huyền (sinh năm 2000) đăng tải video trên TikTok chia sẻ về sự cố sức khỏe cô gặp phải sau chuyến công tác TP.HCM. Bà xã Quang Hải xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Chu Thanh Huyền cho biết cô vừa trải qua một ngày dài với lịch trình từ 4h sáng ngày 29/3. Sau khi tham gia một sự kiện về da liễu, cô lên máy bay trở về Hà Nội. Trên đường di chuyển, bà xã Quang Hải bất ngờ cảm thấy cơ thể không ổn.

Cô đau đầu, liên tục buồn nôn, chóng mặt và gần như kiệt sức. "Lúc đó, tôi không quan trọng là đẹp hay xấu nữa rồi", nàng WAG nói và cho biết thêm tình trạng này khiến cô phải nhanh chóng tới thẳng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau khi được nghỉ ngơi và truyền dịch, cô xin xuất viện lúc 3h sáng.

Hình ảnh Chu Thanh Huyền ngồi trên xe lăn trong bệnh viện, gương mặt vẫn chưa hết mệt mỏi khiến nhiều người theo dõi lo lắng. Không ít người gửi lời hỏi thăm, động viên nàng WAG sớm hồi phục.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng lịch trình làm việc dày đặc và căng thẳng khiến Chu Thanh Huyền gặp vấn đề về sức khỏe.

Chu Thanh Huyền được biết đến với công việc kinh doanh online. Cô bắt đầu được cộng đồng mạng chú ý nhiều hơn từ khi vướng tin đồn hẹn hò với cầu thủ Nguyễn Quang Hải vào năm 2021.

Sau khoảng 3 năm yêu kín tiếng, cặp đôi tổ chức đám cưới vào đầu năm 2024 với hai buổi lễ diễn ra tại Hà Nội. Đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền từng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá cũng như cộng đồng mạng.

Chỉ vài tháng sau ngày cưới, cả hai tiếp tục đón tin vui khi con trai đầu lòng chào đời vào tháng 7/2024, có biệt danh Lido.

Thời gian qua, Chu Thanh Huyền vẫn duy trì hoạt động kinh doanh và chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài các trận đấu để cổ vũ chồng thi đấu, đồng thời đăng tải những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ.

Tác giả: Hà Vi

