Nhiều diện tích chè ở Nghệ An bị khô cháy do nắng hạn

Người dân kéo đường ống dẫn nước, hy vọng cứu vớt được đồi chè.

Vài tuần nay, nhiều khoảnh trên đồi chè diện tích hơn 2ha của gia đình ông Trần Hồng Sơn (xóm Thịnh Phong, xã Hoa Quân) chuyển màu cháy sạm, loang lổ và gần như không còn khả năng phục hồi.

Theo ông Sơn, mỗi năm thu hoạch từ 5-6 lứa, 2ha chè mang lại khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Còn năm nay mới chỉ thu hoạch được hai lứa. Đáng nói, nắng nóng, số cây bị khô héo không ngừng tăng lên.

Tại xã Hoa Quân, địa phương có gần 1.000ha chè công nghiệp, đây là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập cho người dân. Gần 2 tháng qua địa phương hầu như không có mưa, các hồ chứa, khe, suối đều xuống mực nước rất thấp hoặc cạn kiệt.

Người dân đã huy động máy bơm dã chiến, kéo hàng trăm mét đường ống để tìm nguồn nước, nhưng chi phí vận hành lớn trong khi hiệu quả rất hạn chế.

Anh Nguyễn Bá Tú (xóm 6, xã Hoa Quân) cho biết, gia đình có hơn 1,4ha chè công nghiệp 8-15 năm tuổi. Điều khiến anh và nhiều hộ trồng chè lo lắng nhất là nếu chè bị cháy hoàn toàn, chi phí phá bỏ, cải tạo đất và trồng mới sẽ rất lớn.

Những đồi chè từng phủ một màu xanh mướt nay đã ngả vàng úa, nhiều diện tích bị cháy sạm dưới cái nắng gay gắt kéo dài.

Tương tự, ở xã Hạnh Lâm, nơi có 1.485ha chè chủ yếu đang trong thời kỳ kinh doanh, tình hình cũng rất khó khăn. Theo thông tin từ Phòng Kinh tế xã cho biết, đến nay, đã có hơn 10ha chè bị cháy lá.

Mặc dù mức độ thiệt hại trên diện tích này chưa cao (dưới 30%) nhưng điều đáng ngại là do ao, hồ, đập cạn nước, chi phí dầu, điện lại quá cao nên chỉ những hộ trồng diện tích lớn mới chấp nhận chịu chi phí để bơm tưới giữ cây, còn những hộ trồng ít hầu như đành bỏ mặc. Nếu những ngày tới không có mưa, sẽ có thêm khoảng 15ha chè nữa có nguy cơ cháy khô.

Ông Lê Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hạnh Lâm thông tin, một số hộ dân đã bày tỏ mong muốn chuyển đổi cây trồng. Tuy nhiên, địa phương đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giữ ổn định diện tích chè; đồng thời khẩn trương thống kê thiệt hại để đề xuất cấp có thẩm quyền có chính sách hỗ trợ kịp thời.

Trên địa bàn xã Hạnh Lâm, có hơn 10ha chè bị cháy lá do nắng hạn.

Không chỉ người trồng chè, các doanh nghiệp thu mua, chế biến trên địa bàn cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do nguồn nguyên liệu sụt giảm.

Ông Tô Văn Tiên, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Chè Tiến An cho hay, nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích chè bị khô héo, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Nếu như năm ngoái nhà máy luôn hoạt động hết công suất, thì hơn một tháng nay phải tạm ngừng sản xuất vì không có nguyên liệu.

Dù doanh nghiệp đã mở rộng thu mua sang các vùng lân cận như: xã Bích Hào, Kim Bảng... song tình trạng thiếu hụt vẫn không được cải thiện do nhiều diện tích chè tại đây cũng bị khô cháy.

Tương tự, nhiều diện tích chè nguyên liệu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hưng Thịnh cũng trong tình trạng bị thiệt hại lớn do nắng hạn kéo dài. Để hỗ trợ bà con duy trì sản xuất, công ty đã chủ động hỗ trợ một phần chi phí tưới tiêu, góp phần cứu những diện tích chè còn khả năng phục hồi.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn