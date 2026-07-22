Công an tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khu vực lòng hồ Kẻ Gỗ là chiến trường ác liệt, tại đây quân và dân ta đã xây dựng sân bay dã chiến Libi và các tuyến đường bí mật 21, 22 tạo huyết mạch trong vận tải chi viện cho miền Nam.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hồ Kẻ Gỗ

Nơi đây, ghi dấu công lao và sự hy sinh thầm lặng của biết bao cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và Nhân dân địa phương. Đặc biệt, để chống phá chiến dịch chi viện cho miền Nam, Mỹ đã mở nhiều chiến dịch không kích, bắn phá vào vị trí trọng yếu, chiến lược này, đỉnh điểm là vào sáng ngày 02/9/1968 và đêm ngày 07/01/1973, không quân Mỹ đã điên cuồng cho không kích ác liệt phá hủy hoàn toàn sân bay Libi, gây thương vong lớn cho quân và dân ta, đã có 62 chiến sĩ và thanh niên xung phong anh dũng hy sinh trên mảnh đất đầy khói lửa này.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Thành kính dâng hương trước Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đoàn đại biểu nguyện hứa, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, tỉnh Hà Tĩnh

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (trong công trình hồ Kẻ Gỗ). Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc trước những công lao, đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, vì tự do hòa bình, hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Phan Tuyết - Xuân Duy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn